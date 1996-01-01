Оптимисты живут хорошо и долго

У оптимистически настроенных людей крепче здоровье и живут они дольше. Об этом идет речь в исследовании, в котором приняли участие 100 тыс. женщин. Их попросили заполнить анкеты с вопросами о чертах их характера, а затем изучали в течение восьми лет.

У женщин, считавших себя оптимистками, было на 30% меньше шансов умереть от заболеваний сердца, да и вообще, смертность среди них по тем или иным причинам была ниже, чем у пессимисток. Ряды мрачно смотрящих в будущее женщин заметно поредели, а их шансы умереть от рака были на 23% больше. Автор исследования, американский врач Хилари ТИНДЛ, считает, что оптимисты имеют менее выраженную физическую реакцию на стресс. Согласно данным других исследователей, оптимисты зачастую более удачливы в бизнесе. Изучение анкет показало, что оптимисты отдают работе больше времени и рассчитывают выйти на пенсию гораздо позднее, чем большинство их ровесников.