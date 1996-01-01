Ряды безработных пополнятся "двоечниками"

Проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в школах необходимо отложить на три года в связи с кризисом, считает замглавы думского комитета по образованию Олег СМОЛИН.

Он напомнил, что, по прогнозу бывшего главы Рособрнадзора, инициатора введения ЕГЭ Виктора БОЛОТОВА, в этом году до 15% выпускников школ могут остаться без аттестатов, получив "двойки" на ЕГЭ по русскому языку и математике. Таким образом, они не смогут поступить в образовательные учреждения, не получат специальность и пополнят ряды безработных. "Мы предлагаем принять решение о добровольности ЕГЭ либо отложить ЕГЭ на три года", - сказал Смолин, выступая на 9-м съезде Российского союза ректоров.

В свою очередь, глава комитета Григорий БАЛЫХИН заявил, что сейчас, когда до выпускных экзаменов в школе и поступления в вузы остается несколько месяцев, обострять ситуацию вокруг ЕГЭ неправильно. Он также напомнил, что закон о добровольности ЕГЭ комитет уже отклонял в прошлом году.

Со своей стороны, министр образования и науки РФ Андрей ФУРСЕНКО считает, что говорить о совершенствовании закона о едином госэкзамене, принятого в этом году, можно лишь после того, как он пройдет апробацию.

"Давайте уважительно относиться к нашему законодательству и менять законы после того, как мы попробуем, как они работают", - сказал министр. По его словам, законодатели обязаны исполнять законы, а не призывать к их неисполнению.