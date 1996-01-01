Геномная регистрация: да или нет?

Закон "О государственной геномной регистрации в РФ", который будет регулировать процесс получения, хранения и использования информации о ДНК человека, вступил в силу с 1 января 2009 года. Геномная информация необходима для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, установления преступников, розыска пропавших без вести. Информация о ДНК человека может оказаться единственным способом для установления личности человека.

В соответствии с законом, государственная геномная регистрация может быть обязательной и добровольной на платной основе. Обязательной геномной регистрации подлежат лица, осужденные и отбывающие наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, отмечается в "Российской газете".