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Приморцы могут получить землю
В этом году многие приморцы могут с надеждой обращаться в администрации муниципальных образований по поводу предоставления им участков земли под огороды. По данным земельного кадастра сельскохозяйственных земель, во многих городах и районах края на сегодня заброшено до 30-50% бывшей пахоты и, если ее не возродить в ближайшее время, она может быть утеряна для потомков.
Известно, что практика предоставления полей под огороды как отдельным гражданам, так и целым коллективам городских предприятий, была широко распространена в 1970-1980-х гг. по всей стране. В начале трудных 1990-х, когда продукты были особенно дорогими, такие огороды спасали от недоедания сотни тысяч, а то и миллионы горожан. В связи с мировым кризисом огородничество в Приморье должно получить свежий импульс. Тем более, что относительно дешевая прежде китайская продукция садов и полей из-за роста курса юаня резко подорожала. Притом, что и местные продукты остаются дорогими, а с работой и заработком становится всё хуже, для многих выходом из этой ситуации становится занятие огородничеством.
(Рубрика "Ходят слухи, что…)
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