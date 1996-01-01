За непотребление услуг ЖКХ тоже придется платить

Федеральные чиновники объявили о скором введении постоянного тарифа ЖКХ, который жильцы будут обязаны платить даже при нулевом потреблении воды, электроэнергии и других коммунальных услуг.

"Через два года мы будем выбирать тарифные планы по воде, газу, свету, горячей воде, как выбираем сейчас тарифы на мобильную связь", - раскрыли 23 марта свой "антикризисный" план в департаменте ЖКХ Министерства регионального развития. Гораздо раньше может появиться "постоянная составляющая тарифа", которая должна быть выплачена вне зависимости от факта проживания в квартире или реальных объемов потребления ее жильцов.

Постоянный тариф лишит смысла россиян экономить потребление и устанавливать индивидуальные счетчики. Мотивы инициативы понятны: кто-то же должен платить за гигантские потери в водопроводах. И монополисты решили переложить это на плечи потребителей, как это и было без счетчиков.