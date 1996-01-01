Дом может стать китайским

Приморские инвестиционно-строительные компании на объектах жилищного строительства широко используют иностранную рабочую силу, поставляемую в организованном порядке из Китая, КНДР, Вьетнама и Узбекистана. И хотя обходится она намного дешевле, чем отечественная, но долги за ее использование, подкрепленные финансовым кризисом, ведут к тупиковой ситуации с иностранными партнерами.

Есть предположение, что одна из китайских фирм в счет долга по оплате ее услуг на субподряде собирается через суд потребовать передать ей в счет долга начатый в прошлом году объект, чтобы она могла продолжить его дальнейшее строительство на правах собственности.

Шанс, что китайская компания победит в этом споре, сомнителен, потому что помимо нее есть и приморские субподрядчики, с которыми застройщик также не расплатился. Они тоже надеются на погашение долгов. Если китайская компания получит право на незавершенный новострой, "квадрат" в "китайском доме" может стать самым дешевым во Владивостоке.

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