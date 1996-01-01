Реабилитация отменяется?

Отделение восстановительного лечения лишилось помещения, в котором находилось более 25 лет. Об этом "ЗР" рассказали по телефону сами пациенты, попросив встречи с нашим корреспондентом.

Отделение реабилитации седьмой поликлиники с 1981 г. на правах аренды функционирует на первом этаже общежития № 3 Владивостокского государственного медицинского университета (ВГМУ), расположенного по адресу: пр-т "Красного знамени", 43.

Это по соседству с остановкой общественного транспорта "Инструментальный завод". Кроме того, в двух шагах от ОВЛ - основная поликлиника № 7. Для пациентов отделения реабилитации это очень удобно. Практически все они или пенсионеры, или граждане с различной степенью инвалидности, многие передвигаются с помощью тросточек, так как перенесли инсульт или восстанавливаются после различных ЧП. Вход в ОВЛ отдельный.

Согласно здешней статистике, "ежегодно в отделении восстановительного лечения получают бесплатное комплексное восстановительное лечение около 3000 пациентов Первореченского района с различными заболеваниями, в том числе пациенты, направленные из травмпункта № 3".

Еще недавно в отделении действовали службы физиотерапии, лазеротерапии, лечебной физкультуры и механотерапии, массажа, иглорефлексотерапии, психотерапии и мануальной терапии. Сейчас здесь идет ремонт. И о работе этих служб можно забыть: со дня на день помещение вернется к своему законному хозяину. Так распорядился ректор ВГМУ профессор Валентин ШУМАТОВ, поскольку срок аренды истек. По слухам, после ремонта здесь разместится кафедра "скорой помощи".

Надо сказать, что известие о выселении отделения реабилитации не было неожиданностью ни для пациентов, ни для коллектива. Еще в ноябре 2007 г. граждане, прослышав о ликвидации ОВЛ, обращались за помощью к директору департамента здравоохранения администрации Приморского края В. УШАКОВУ и начальнику Управления здравоохранения администрации Владивостока Ольге ИСКАНДЕРОВОЙ.

"В рамках внедряемого по всей стране приоритетного национального проекта в области здравоохранения закрытие лечебных учреждений выглядит, по меньшей мере, странно", - писали возмущенные жители Владивостока. Под этими письмами подписалось больше сотни человек. Прошло полтора года...

На встречу с корреспондентом "ЗР" пришли восемь пациентов ОВЛ, теперь уже бывшего. В их глазах безнадежность и слезы. Без отделения реабилитации они почти обречены: у пенсионеров нет средств на платные услуги. - Я понимаю, что это общежитие мединститута и оно вправе распоряжаться своими помещениями. Но куда сейчас идти нам, больным пенсионерам? - возмущается Мария Ивановна СУМКОВА.

На сегодняшний день у отделения осталось лишь несколько кабинетов, где еще принимают больных. Но, судя по тому, как бойко работают строители, "семерка" может поставить крест на ОВЛ.

Заведующая отделением восстановительного лечения МУЗ "Поликлиника № 7" г. Владивостока Ирина БУТКОВСКАЯ, присутствующая на импровизированном митинге, отказалась комментировать "ЗР" сложившуюся ситуацию. Впрочем, понять это можно: не в ее компетенции разруливать такие глобальные проблемы. Кроме того, Ирина Станиславовна сама оказалась в непонятном положении, как и 11 ее подчиненных: "Мы что, уже потенциальные безработные?"

Если ОВЛ действительно ликвидируют, то тогда почему бы нынешнему начальнику Управления здравоохранения Владивостока Светлане БЕНИОВОЙ официально не сообщить об этом коллективу поликлиники? А медики бы в свою очередь проинформировали больных. Люди не должны довольствоваться слухами.

Впрочем, пациенты ОВЛ руководителю Горздрава уже не верят. В успокоительном письме Александре ЮРЧУК, пациентке ОВЛ, госпожа Бениова в декабре 2008г. сообщала, что "закрытие отделения реабилитации в МУЗ "Поликлиника № 7" не планируется".

Как стало известно "ЗР", выброшенные на улицу пациенты ОВЛ МУЗ "Поликлиника № 7" Владивостока обратились за помощью к главе администрации Владивостока Игорю ПУШКАРЕВУ. В случае закрытия отделения реабилитации из-за отсутствия помещения граждане планируют организовать акцию протеста, собрав у стен мэрии пенсионеров и инвалидов Владивостока.