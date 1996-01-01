www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Студентов в соцмагазинах не ждут?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Одним из главных событий прошедшей недели стало открытие социальных магазинов. Жители города поначалу радовались новости о том, что в столь трудное для них время хоть где-то можно будет купить продукты по сниженным ценам.

Зайдя в социальный магазин "Товары от Сазоновой" (Партизанский пр-т, 16/18), я искренне надеялась купить себе что-то на студенческий обед. Первое, что опустило меня с небес на землю, ничтожно малое количество товаров по сниженным ценам и их странное расположение. Они стоят неотделимо от других товаров того же вида, отличить их можно лишь по приписке на ценнике "социальный", ну и, конечно, цене. Возможно по этой причине в магазине ажиотажа в час пик не наблюдалось. У прилавков стояли человека четыре и столько же продавцов.

На мою просьбу взвесить 300 г вареной колбасы по "социальной" цене продавец разгневалась. Оказывается, социальные продукты доступны не каждому, а только пенсионерам и инвалидам. Спорить не стала, обратилась к директору магазина Ирине Сазоновой. По её словам, "пресса всё неправильно истолковала и действительно программа социальной поддержки рассчитана только на нуждающиеся слои населения, пенсионеров и инвалидов. Продукты приобретать они могут лишь при наличии соответствующего документа, подтверждающего их социальный статус. В коротком разговоре с ней я сослалась на газету, в которой прочла следующее: "...приобретать продукты в соцмагазинах могут все жители города НЕЗАВИСИМО от возраста и социального статуса. Документы спрашивать никто не станет". Но, к сожалению, данная публикация не стала весомым аргументом для директора магазина.

Но ведь студентам тоже не хватает подобной поддержки, и многие из нас надеялись получить ее в кризисное время благодаря этой программе. Ожидания оказались напрасными.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru