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Студентов в соцмагазинах не ждут?
Одним из главных событий прошедшей недели стало открытие социальных магазинов. Жители города поначалу радовались новости о том, что в столь трудное для них время хоть где-то можно будет купить продукты по сниженным ценам.
Зайдя в социальный магазин "Товары от Сазоновой" (Партизанский пр-т, 16/18), я искренне надеялась купить себе что-то на студенческий обед. Первое, что опустило меня с небес на землю, ничтожно малое количество товаров по сниженным ценам и их странное расположение. Они стоят неотделимо от других товаров того же вида, отличить их можно лишь по приписке на ценнике "социальный", ну и, конечно, цене. Возможно по этой причине в магазине ажиотажа в час пик не наблюдалось. У прилавков стояли человека четыре и столько же продавцов.
На мою просьбу взвесить 300 г вареной колбасы по "социальной" цене продавец разгневалась. Оказывается, социальные продукты доступны не каждому, а только пенсионерам и инвалидам. Спорить не стала, обратилась к директору магазина Ирине Сазоновой. По её словам, "пресса всё неправильно истолковала и действительно программа социальной поддержки рассчитана только на нуждающиеся слои населения, пенсионеров и инвалидов. Продукты приобретать они могут лишь при наличии соответствующего документа, подтверждающего их социальный статус. В коротком разговоре с ней я сослалась на газету, в которой прочла следующее: "...приобретать продукты в соцмагазинах могут все жители города НЕЗАВИСИМО от возраста и социального статуса. Документы спрашивать никто не станет". Но, к сожалению, данная публикация не стала весомым аргументом для директора магазина.
Но ведь студентам тоже не хватает подобной поддержки, и многие из нас надеялись получить ее в кризисное время благодаря этой программе. Ожидания оказались напрасными.
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