Владивостокцы отправились на "Марш мира"

25 марта из Владивостока в Южную Корею отправилась группа туристов от Приморской Лиги ходьбы "Женьшень" под руководством В.В. Китаева, чтобы принять участие в ежегодном "Марше мира".

Марш будет проходить в течение двух дней на острове Чеджу, куда прилетят тысячи участников события со всей планеты. Владивостокская команда в составе 16 человек - единственная из России. Туристы ежедневно будут проходить по 30 км.