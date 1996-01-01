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Важнейшее из искусств для жителей Владивостока
"Из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк, - провозгласил на заре становления советской власти вождь мирового пролетариата Владимир Ленин и тем самым на долгие годы сориентировал культуру государства. В новом веке изменились вкусы, запросы и возможности наших политиков и граждан.
Так, вчера, 25 марта, в России отмечался День работника культуры, который учредил в 2007 г. Владимир Путин, будучи президентом, а 27 марта еще один праздник - Международный день театра. Накануне "ЗР" поинтересовался у жителей и гостей Владивостока: что на сегодняшний день для вас является важнейшим из искусств?
Елена, продавец магазина "Милена":
- Мне нравятся театр, кино. На прошлой неделе посмотрела фильм "Первая любовь", вспомнила свою первую любовь. Если есть время, то с ребенком хожу в цирк. Конечно, кризис повлиял на семейный бюджет, и сейчас я меньше трачу денег на культуру. Стараюсь из того, что зарабатываю, больше тратить на ребенка. Все лучшее - детям!
Раиса КОЗИНА, пенсионерка:
- Если исцеление людей - это из категории искусства, тогда я предпочитаю исцеление. Если с постели встать не можешь. Как я лежала... На коленях, простите, ползала в туалет. Какое искусство могло быть? Если бы не телевизор, совсем была бы отрезана от внешнего мира. А вообще я в театр хожу, за последние полторы недели спектакля три или четыре посетила в театре ДОФ, потому что недорого.
Дмитрий КОЛЕСНИЧЕНКО, сотрудник станции техобслуживания:
- Все мое искусство - это телевизор. На другие забавы нет ни времени, ни сил. Работать приходится и по выходным. А что делать? Кризис! Да и цены на билеты сейчас запредельные, по несколько тысяч за билет.
Ольга ВОРОШИЛОВА, домохозяйка:
- Книги заменяют мне все! Иногда дома на кого-нибудь накричишь и, чтобы уйти от скандала, хватаешься за книгу.
Ирина БУТКОВСКАЯ, медицинский работник:
- Мне больше живопись нравится. В кино не хожу из-за слишком громкой музыки. Я как-то обратилась с претензией к администрации кинотеатра "Нью Вейв" по поводу слишком громкого звука, а они мне в ответ: "Чего вы возмущаетесь? Молодежь от этого колбасит". Люди моего возраста только из-за этого не ходят в кинотеатры. Там децибелы не соответствуют никаким нормам.
Ольга Валерьевна, врач:
- Я хожу в кино, но только на хорошие фильмы. Правда, их сейчас показывают редко. Смотрю кино по ТВ-каналам "Культура", "Звезда", "Домашний", питерский канал хороший. Еще я люблю симфоническую музыку, балеты, люблю оперу и оперетту.
Анатолий МУШТОВАТОВ, журналист на пенсии:
- Для нас сегодня приоритетен комплекс искусств, объединенных российской идеей. Идет смешение культур, где обязательно проиграет российская, не русская, а именно российская культура. Поэтому российскую культуру на Дальнем Востоке нам надо особо беречь.
Елена Ивановна, врач-консультант:
- Я думаю, это книги. То, что было написано сто лет назад, актуально и сегодня. Я сейчас читаю Ричарда БАХА "Чайку". Это очень серьезная и глубокая книга. Из телеканалов я предпочитаю "Культуру". Я не смотрю новости, потому что на 100% нам их преподносят не так, как есть на самом деле.
Николай, экспедитор компании "Гарантпост":
- Люблю театр. Люблю живопись, это для души. Когда смотришь картины, это успокаивает. В свободное время можно было бы сходить в зоопарк, чтобы быть поближе к природе, но во Владивостоке зоопарка нет. В кино не хожу, потому что все фильмы про бандитов, это мне не нравится. Новости по телевизору смотреть тошно. И были бы они еще правдивы...
Юрий, инженер:
- Люблю живую музыку в хорошем воспроизведении на качественной аппаратуре. Благо во Владивосток регулярно приезжают мои любимые группы "Пикник", "Смысловые галлюцинации". Удалось вживую послушать и Deep Purple, и Dio, и Scorpions.
Ольга, учительница:
- С тех пор как во Владивостоке Тихоокеанский симфонический оркестр возглавил Михаил Аркадьев, для меня важнейшим местом из всех искусств стала Приморская филармония. Каждый концерт оркестра - просто подарок!
Дмитрий НИКОЛАЙЧУК, заместитель директора компании "Полезный компьютер":
- С моей точки зрения важнейшим из искусств сейчас стала 3D-анимация и графика. Без нее уже трудно себе представить современный мир. Вы можете вспомнить хотя бы один современный фильм без анимационных трюков? А что бы вы делали на работе без любимой игрушки с 3D-графикой? Есть и 3D-дизайн помещений. Заказчик любит почувствовать себя уже "на месте", в доме с интерьером своей мечты. Заказчик платит деньги за свое представление о мечте, и нужно ему эту мечту отрисовать. Вот такое искусство!
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