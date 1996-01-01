Отпечаток ДНК

Корреспондент "Золотого Рога" оказался в числе первых добровольцев среди приморцев, которые решили пройти геномную регистрацию.

Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы. Старенькое, но до сих пор не утратившее красоты здание, стены которого помнят Сергея ЛАЗО, Константина СУХАНОВА, белогвардейскую контрразведку и, говорят, даже публичный дом в эпоху царизма. Здесь, как в любом исследовательском учреждении, интересно, а коллектив спокойно мог бы писать детективы.

Валерий КОЖЕМЯКО, заведующий лабораторией молекулярно-генетических исследований, к. б. н., доцент РАН:

- Собственно, сам метод установления личности на основе ДНК известен давно. Первый раз он был применен в Англии в 1986 г. Дело было в сельской местности. Произошло убийство. Преступник не был найден. А через два года снова происходит такое же преступление. Власти забеспокоились: появился серийник. Полицейские обратились к ученым, которые уже занимались молекулярно-генетическими исследованиями. Задержали подозреваемого. Ученые, взяв у предполагаемого насильника и убийцы кровь, установили, что тот... невиновен. Тогда власти публично обратились к населению с просьбой добровольно сдать кровь. 3000 человек участвовали в эксперименте. Истинный же убийца обратился к приятелю, чтоб тот сдал кровь за него. Приятель тут же сдал его полиции. Анализы доказали вину преступника.

Галина ДИРЛАМ, врач, к.м.н.:

...Или пример из нашей практики. В одном из районов Приморья, в сельской местности, в речушке был найден труп молодой женщины с признаками насильственной смерти. Ее якобы уже искали родственники. По данным криминалистической экспертизы предполагалось, что личность установлена. Наша молекулярно-генетическая экспертиза была чистой формальностью. Но мы видим - это другой человек. А через пару месяцев из той же речушки извлекают еще одно тело молодой женщины. Далее уже было делом техники сотрудников правоохранительных органов.

Корр.: Ну, а в мирной жизни ваши исследования - последний аргумент в установлении отцовства?

Г. Дирлам: Практически. Хотя это не обязательно касается коварных мужчин, пренебрегающих своей ответственностью. Был такой случай. Встречались мужчина и женщина, расстались. Прошло время, женщина родила ребенка, но вскоре умерла. Девочку отправили в дом малютки. Каким-то образом мужчине стало известно обо всем этом. Он потребовал проведения генетической экспертизы, чтобы доказать свое отцовство. Все необходимы действия были проведены, и отец забрал ребенка. Практику установления отцовства мы ведем с 1996 года. Счет уже идет на сотни клиентов.

Корр.: А какова статистика?

Г. Дирлам: В 10% случаев отцовство исключается. Такова наша практика. Расскажу случай, который имел счастливый исход благодаря только человечности и профессионализму сотрудников детского дома. К ним поступили трое детей под разными фамилиями. Предполагалось, что двое - брат и сестра, а документы перепутаны. Детей готовили к усыновлению. Они и внешне были схожи. Но какие-то сомнения не давали покоя руководству детского учреждения, и они обратились к нам. Экспертиза установила, что кровными родственниками являются... внешне непохожие дети. Их и усыновили.

Корр.: В любом случае - умышленно или неумышленно - при всяком действии мы оставляем следы...

В. Кожемяко: Даже опытные преступники. Мы помним эпизод, когда установили личность преступника по золотым украшениям, сданным им в ломбард. Преступник во время похищения "работал" в перчатках, которые потом предусмотрительно выбросил. О технологии умолчу, но с нашей помощью он был найден.

Корр.: С вашей помощью ищут и пропавших родственников?

В. Кожемяко: И это тоже в наших силах сделать. Вообще же, поиск людей, розыск пропавших без вести и установление личности погибших - большая национальная проблема. Сейчас в поиске в стране находится 24 тысячи человек. Это официальные данные. За ними - личные трагедии, преступления, общественные драмы.

Для убедительности приведу данные по Приморью. Сегодня в крае 500 тел остаются неопознанными. По статистике, 60% тел рано или поздно идентифицируются, а остальные - увы. Но если иметь базу данных родственников пропавших, которые бы добровольно прошли геномную регистрацию, можно было бы установить и личности погибших людей.

В широком же значении суть принятого закона о проведении всеобщей идентификации и в том, чтобы каждый человек имел геномный паспорт. Это было бы шагом нашей страны к новой социальной культуре. Это что касается добровольной регистрации.

Обязательной же геномной регистрации подлежат лица, которые уже совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. В известной мере это будет еще и сдерживающим фактором для преступника, когда он выйдет на свободу. В целом же эта публика будет всегда находиться в поле зрения правоохранительных органов.

Корр.: Закон только вступил в силу, а уже нашлись его противники...

В. Кожемяко: Ими стали некоторые правозащитники. Они приводят совершенно надуманный предлог против закона. Дескать, ущемляются права граждан. Приводят и совершенно уж дикий аргумент, что данные генетического анализа могут незаконно использоваться при... трансплантологии. Элементарная неграмотность. Лишь бы прокукарекать, а там - хоть рассвет не наступай.

Что же касается ущемления прав и свобод преступников, то - да, закон ущемляет свободу криминальных элементов. Преступники подлежат обязательной идентификации. Но, ограничивая их права, закон защищает права и свободы общества. Разве есть другой выбор?

Корр.: А много добровольцев пришло к вам, чтобы пройти геномную регистрацию?

В. Кожемяко: Вы - первая. Но, полагаю, дело за популяризацией Закона. Ведь все мы под Богом ходим. Вспомните о природных катаклизмах - землетрясениях, наводнениях, цунами, о техногенных катастрофах.

Печальный пример недавних событий, когда в Перми разбился самолет, на борту которого находился генерал Трошев. Разрушения были такой силы, что личности погибших устанавливали только на основании генетической экспертизы.

Корр.: Вы уже обмолвились, что предполагаемые массовые исследования затратны (от 4 до 10 тыс. руб.).

В. Кожемяко: Как и те, которые мы уже сейчас проводим. Реализация же закона неизменно потребует новых финансовых вложений. Пока же механизм исполнения задач, определенных законом, не прописан, а бюджет уже сверстан. Но жизнь на этом не кончается. Есть базовый документ, и он даже в сегодняшних условиях расширяет возможности общества.

...И все-таки я стала пионером-добровольцем. Приготовилась к сдаче крови, но доктора предложили просто... плюнуть. Скоро получу геномный паспорт.

- А здоровье все-таки поберегите, - прощаясь, пожелал доктор Валерий Кожемяко.