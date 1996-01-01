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ВГУЭС будет набирать студентов только на бюджетные места
Набор на 2009-2010 учебный год во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса будет только на бюджетные места. С таким официальным заявлением выступил ректор ВГУЭС, депутат Законодательного собрания, Геннадий ЛАЗАРЕВ 18 марта перед журналистами.
Беспрецедентное решение было принято руководством вуза после обсуждения с Попечительским советом ВГУЭС:
- Экономический кризис привел к ухудшению жизненных условий в стране и регионе, - обосновал выбранную позицию ректор. - Проблемы с трудоустройством и обучением детей становятся все более острыми. Если выпускники школ пойдут на улицу, ни к чему хорошему это не приведет. И мы, как социально ответственный университет, первыми должны принять меры, чтобы этого не допустить.
В наступающем году ВГУЭС готов предоставить более 4 тысяч бюджетных мест на все уровни образования: тысяча мест на программы высшего образования дневной формы обучения и столько же - вечерней, полторы тысячи мест на программы начального профессионального образования и столько же - на программы среднего профессионального образования.
- Брать студентов на платной основе в этом году мы не планируем, - подчеркнул ректор в завершении своего выступления.
Решение ВГУЭС поддержал и.о. секретаря регионального политсовета партии "Единая Россия" Михаил ВЕСЕЛОВ, отметив, что оно полностью соответствует программе Президента РФ по сохранению и подготовке кадров.
- Кризис мы переживем и пойдем дальше, - заявил Михаил Витальевич. - Но для этого нам необходимы высококвалифицированные специалисты.
Насколько такое решение отразится на качестве обучения студентов? - вот главный вопрос, интересовавший журналистов.
- Мы можем позволить себе такой шаг, не сдавая позиций ни в области информатизации вуза, ни в сфере научных разработок, ни в плане организации здорового образа жизни студентов, - заверил присутствующих ректор, доктор экономических наук, профессор ВГУЭС Геннадий Лазарев. - Бюджетные места оплачиваются государством, и эти деньги нужно тратить рационально. Повышением эффективности управления университетом мы занимаемся около десяти лет. Результаты грамотного менеджмента вы можете видеть сами: университет растет и развивается, преподаватели получают достойную зарплату, а в этом году в связи с переходом на новые информационные технологии обучения все первокурсники и преподаватели получили компьютеры.
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