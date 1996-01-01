www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

ВГУЭС будет набирать студентов только на бюджетные места

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Набор на 2009-2010 учебный год во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса будет только на бюджетные места. С таким официальным заявлением выступил ректор ВГУЭС, депутат Законодательного собрания, Геннадий ЛАЗАРЕВ 18 марта перед журналистами.

Беспрецедентное решение было принято руководством вуза после обсуждения с Попечительским советом ВГУЭС:

- Экономический кризис привел к ухудшению жизненных условий в стране и регионе, - обосновал выбранную позицию ректор. - Проблемы с трудоустройством и обучением детей становятся все более острыми. Если выпускники школ пойдут на улицу, ни к чему хорошему это не приведет. И мы, как социально ответственный университет, первыми должны принять меры, чтобы этого не допустить.

В наступающем году ВГУЭС готов предоставить более 4 тысяч бюджетных мест на все уровни образования: тысяча мест на программы высшего образования дневной формы обучения и столько же - вечерней, полторы тысячи мест на программы начального профессионального образования и столько же - на программы среднего профессионального образования.

- Брать студентов на платной основе в этом году мы не планируем, - подчеркнул ректор в завершении своего выступления.

Решение ВГУЭС поддержал и.о. секретаря регионального политсовета партии "Единая Россия" Михаил ВЕСЕЛОВ, отметив, что оно полностью соответствует программе Президента РФ по сохранению и подготовке кадров.

- Кризис мы переживем и пойдем дальше, - заявил Михаил Витальевич. - Но для этого нам необходимы высококвалифицированные специалисты.

Насколько такое решение отразится на качестве обучения студентов? - вот главный вопрос, интересовавший журналистов.

- Мы можем позволить себе такой шаг, не сдавая позиций ни в области информатизации вуза, ни в сфере научных разработок, ни в плане организации здорового образа жизни студентов, - заверил присутствующих ректор, доктор экономических наук, профессор ВГУЭС Геннадий Лазарев. - Бюджетные места оплачиваются государством, и эти деньги нужно тратить рационально. Повышением эффективности управления университетом мы занимаемся около десяти лет. Результаты грамотного менеджмента вы можете видеть сами: университет растет и развивается, преподаватели получают достойную зарплату, а в этом году в связи с переходом на новые информационные технологии обучения все первокурсники и преподаватели получили компьютеры.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru