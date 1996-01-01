К 2015 году в России не останется ни одного моногорода?

К 2015 году в России не должно остаться ни одного моногорода, завязанного на крупные градообразующие предприятия. Такое сенсационное заявление в ходе своего визита в Екатеринбург сделал сегодня статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Станислав НАУМОВ. По словам замминистра, главы российских моногородов должны в полной мере осознавать реалии рыночной экономики - думать не о том, что можно сохранить, а как перевести экономику на инновационные рельсы.