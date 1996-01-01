Дороги на Русском построит город

Администрация Владивостока дополнительно получит 7,5 млрд руб. для строительства дорог в рамках подготовки к саммиту АТЭС. В "Дальневосточной дирекции Росстроя" состоялся техсовет, посвященный проектированию улично-дорожной сети острова Русский. На заседании было объявлено, что между краем и городом достигнута следующая договоренность - заказчиком объекта "Улично-дорожная сеть о. Русский" станет администрация Владивостока.