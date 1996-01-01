Владивостокских волонтеров можно будет видеть издалека

Во Владивостоке завершился конкурс на разработку эскизов формы одежды для городских волонтеров. Разработаны три вида формы: для работы на улице, внутри помещения и церемоний награждения. Очень важно, чтобы ребята, помогающие городу, выделялись в толпе, поэтому обычные футболки и галстуки решили заменить более оригинальной одеждой. В конкурсе участвовало больше 60 человек. Было рассмотрено множество эскизов и предложений. Наиболее яркие идеи лягут в основу новой волонтерской формы, а авторы будут награждены за свой труд и богатое воображение.