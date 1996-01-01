Безработные идут в топлес-официанты

В городке Вассальборо в американском штате Мэн открылась кофейня, где официанты - десять женщин и пятеро мужчин - обслуживают посетителей полуголыми. Владельцу заведения удалось найти персонал без проблем - многие оставшиеся без работы американцы готовы на все, чтобы не попасть в долговую яму.

Неожиданное решение сделало кофейню одним из самых популярных заведений в городке, насчитывающем всего 4,5 тыс. жителей. "Я знаю, что любят люди. Они любят обнаженку и кофе. Хотя если бы я ограничился только кофе, то прогорел бы уже через неделю", - рассказал владелец кофейни Дональд КРЭБТРИ.