Потому что без воды...

В прошедшее воскресенье, 22 марта, весь мир праздновал День воды. Это событие дает нам повод вновь поговорить о воде, как о незаменимом для жизнедеятельности человека ресурсе.

О засухе забыли

Последние 3-4 года Приморский край по состоянию водоснабжения и качеству потребляемой воды оценивается как относительно благоприятная территория. Единственным не обеспеченным в достаточной мере питьевой водой остается Ханкайский район.

- На сегодня на то население, что проживает в Приморском крае, а также на имеющиеся здесь производственные мощности воды вполне хватает, - считает заместитель начальника отдела водных ресурсов Амурского ВБУ по Приморскому краю Татьяна ЩЕГЛОВА. - При правильной эксплуатации имеющихся водозаборов, скважин и водохранилищ, исключении утечек, которые все еще огромны, имеющиеся запасы воды способны обеспечить даже предполагаемый рост населения и производства.

Статистические показатели свидетельствуют о том, что всех затронувший кризис не оказал существенного влияния на водопотребление. В 2008 г. оно даже увеличилось - на 6,9%, в том числе на 15% вырос забор пресной воды из поверхностных водных объектов в связи с достаточным количеством воды в водохранилищах, и на 11% снизился из подземных источников. Сокращение водопотребления коснулось нескольких крупных предприятий, которые из-за падения спроса или цен на свою продукцию вынуждены были сокращать или останавливать производство: ОАО "Дальполиметалл", ОАО "Приморский ГОК", ОАО "Энергетик", ОАО "Спасскцемент", ООО "Ярославская ГРК". Спад отмечен в области хозяйственно-питьевого водоснабжения из-за затянувшегося процесса реорганизации ЖКХ в целом ряде муниципальных образований. В то же время рост потребления воды произошел в рисоводческой отрасли и энергетике.

Досье Крупнейшими водопользователями Приморского края являются: СП "Владивостокская ТЭЦ-2", КГУП "Приморский водоканал", ОАО "Водоканал" г.Владивосток, МУП "Уссурийск - Водоканал", МУП "Находка-Водоканал", ОАО "Дальзавод", ОАО "Владивостокский рыбный порт", ООО "Ярославская горнорудная компания", Филиал "Приморская генерация", СП "ЛуТЭК" и др.

Хуже всего обеспечивалось водой население Надеждинского, Шкотовского и Черниговского районов, где вот уж несколько лет практически ежегодно передаются полномочия по обеспечению населения питьевой водой новому субъекту. Как показала практика, это происходит из-за того, что коммерческая структура, которая берет на себя миссию по подаче воды населению, ожидает большой и быстрой прибыли. На деле же эти ожидания не оправдываются из-за существенного износа сетей водоснабжения и канализации, необходимости финансировать их ремонт и регламентированного постановлением администрации муниципального образования тарифа.

Между тем основные расходы водоснабжающих предприятий направлены на устранение утечек, которые порой достигают немыслимых показателей. За прошлый год рост потерь воды при транспортировке составил в целом по краю 9%. Наибольшие потери воды допускаются в ЖКХ, средний уровень их превышает 30%, а по г. Партизанску потери воды в сетях достигают 90%.

Мы не ставили себе задачу определения уровня рентабельности водоснабжающей организации, но для интересующихся приведем тарифы стоимости воды для такой организации и для населения.

Согласно нормативному справочнику 1000 куб. м воды из поверхностных водных объектов в Приморском крае для производственных нужд стоят 264 руб. Стоимость того же объема воды для питьевого водоснабжения составляет 70 руб., т. е. более чем в три раза ниже.

Водоснабжением самой населенной части Приморского края занимается КГУП "Приморский водоканал", в ведении которого находятся все водохранилища юга Приморского края: Артемовское, Богатинское, Пионерское, Пушкаревское, а также Шкотовский и Штыковский водозаборы и который продает воду в том числе Владивостокскому водоканалу. По какой цене - коммерческая тайна, но последний продает воду населению Владивостока по 17,35 руб. за один кубический метр на человека.

Очистка снижается

Говоря о воде, нельзя не затронуть и такой аспект, как сброс и очистка сточных загрязненных вод, потому что основная их часть попадает в водоемы. Так вот, хуже всего традиционно очищались в прошлом году сточные воды во Владивостоке, где ухудшилась очистка даже тех 5% стоков, которые вообще проходят через очистные сооружения. До 70% сбрасываемых без очистки сточных вод в краевом центре приходится на выпуски ООО "Водоканал". Помимо Владивостока очистные сооружения отсутствуют в поселках Кировский и Пограничный, недостаточную очистку проходит вода в городах Арсеньев и Партизанск. Относительное благополучие демонстрируют лишь три города Приморского края - Находка, где только небольшая часть стоков (15%) пока сбрасывается без очистки, Большой Камень и Уссурийск.

Досье Основными загрязнителями водных объектов являются: ООО "Водоканал" г. Владивосток, ОАО "Радиоприбор", ЗАО УМЖК "Приморская соя", ООО "Приморский сахар", ОАО "Спасский комбинат асбестоцементных изделий", Сибирцевская КЭЧ, филиал "Водоканал" КГУП "Примтеплоэнерго" г. Арсеньев.

За разрешением придется походить

И в заключение напомним потенциальным водопользователям, что, в соответствии с принятым два года назад Водным кодексом, предоставление прав пользования водными ресурсами разделено между несколькими ведомствами. Федеральный орган в лице Отдела водных ресурсов Амурского ВБУ по Приморскому краю заключает договоры на водопользование или принимает решение о предоставлении водных объектов в пользование, Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края - на поверхностные водные объекты, расположенные на территории Приморского края (водохранилища, озера и реки), а Управление по недропользованию ("Приморнедра") выдает лицензии на подземные воды.

За получением разрешительных документов придется походить. Потенциальный водопользователь обязан разработать и согласовать с несколькими органами - управлениями Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росгидромета, Росрыболовства, проект нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов (НДС), а затем утвердить его в территориальном органе Росводресурсов. Вся эта процедура направлена на то, чтобы как можно более полно учесть возможности водного объекта принимать сточные воды определенного качества, без потери его "первозданного" состояния. По постановлению правительства все согласования должны быть бесплатными.