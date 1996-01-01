Саммит АТЭС во Владивостоке пройдет без балета

Стоимость строительства объектов для саммита АТЭС, который пройдет в 2012 году на дальневосточном острове Русский, сейчас составляет 140 млрд руб.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий КОЗАК после встречи с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ. Отвечая на вопросы о сокращении расходов, вице-премьер сказал, что оно составило 15%.

А как позже сообщил мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ: "Мы согласовали и утвердили план работ по строительству объектов инфраструктуры. Как и предполагалось, в него вошли все ранее запланированные объекты, кроме театра оперы и балета и медицинского центра. Реализация этих проектов отложена на более поздние сроки".