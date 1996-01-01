России и Приморью важен каждый!

"Всероссийская перепись населения - дело добровольное, и принудить приморцев отвечать на вопросы переписного листа нельзя. Но надо понимать: полученные данные серьезно повлияют на формирование дальнейшей социальной, национальной и демографической политики государства и Приморья в частности.

Неслучайно девиз предстоящей переписи - "России важен каждый", - подчеркнула вице-губернатор Приморского края Любовь ДРОЗДОВА, открывая 18 марта очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки к Всероссийской переписи населения 2010 года.

Руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ рассказал о ходе выполнения первоочередных подготовительных мероприятий в Приморье. В настоящее время в крае проверяется состояние адресного хозяйства, собирается информация о местах дислокации иностранных мигрантов и лиц без определенного места жительства, происходит упорядочение наименований улиц и номерных знаков, - с деталями этой работы участников заседания познакомили представители Администрации Приморского края, Шкотовского муниципального района, Администрации Находкинского городского округа, УВД Приморского края и УФМС России по Приморью. Кроме того, в крае разворачивается информационно-разъяснительная работа среди населения.

Сроки проведения ВПН-2010 - с 14 по 25 октября 2010 года. В организации и проведении переписи будут задействовано около 7000 приморцев.