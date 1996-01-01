Оборонка сегодня - первый должник по заплате

Наибольшая задолженность по зарплате среди регионов ДВО, по данным Росстата на 1 марта, была в Хабаровском крае - 616,4 млн рублей. Меньше всего долгов в Сахалинской области, 6,9 млн рублей, в Приморском крае - 126,9 млн руб. Всего в ДФО задолженность по зарплате составляет 965,9 млн руб. Для сравнения, в Центральном округе не выплачено 2124,6 млн рублей, в Северо-Западном - 429,8 млн рублей, в Уральском ФО - 396,5 млн. Почти половина (47%) задержки выплат приходится на обрабатывающие производства, 16% - на транспорт, 13% - на строительство и 8% - на сельское хозяйство.