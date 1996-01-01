Барокамеру для Шойгу разработали в Хабаровске

Впервые Хабаровским краем завоеваны диплом Первой степени и специальный приз благодаря проекту "Одноразовая кислородная компрессионная барокамера для МЧС", разработанному ООО "Звезда-7". Край в третий раз участвовал в XV международной выставке-конгрессе "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" и представлял 51 разработку от 19 предприятий и организаций. С выставки в Санкт-Петербурге хабаровчане привезли 16 золотых и 27 серебряных медалей и дипломов.