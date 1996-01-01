На Дальнем Востоке ищут "оранжевые" деньги

Госдума приняла протокольное поручение запросить в правоохранительных органах информацию о том, что для организации акции протеста на Дальнем Востоке использовались иностранные гранты. Жители региона протестовали против повышения ввозных пошлин на автомобили и роста цен. Самый большой интерес у политдеятелей вызвало "Товарищество инициативных граждан России" (ТИГР).

По мнению думских "аналитиков", контролируемых думским же большинством, выходит, что россияне сами по себе просто не в состоянии выходить на акции протеста без иностранной поддержки. В частности, лидерами Госдумы не раз заявлялось о том, что народу трудно, но он продолжает всецело поддерживать нынешний путь страны, даже несмотря на резкий рост безработицы, цен на продукты питания, подорожание услуг ЖКХ, при одновременном сокращении зарплат. Складывается впечатление, что слуги народа просто не знают реального состояния дел в стране. Между тем, независимые наблюдатели отмечают в среднем более тысячи относительной крупных акций протеста в месяц. Большинство из них просто не освещается, по понятным причинам, СМИ.

Как бы то ни было, комитету Госдумы по безопасности поручено "запросить в соответствующих правоохранительных органах информацию об имеющихся у них сведениях об источниках финансирования организаций и движений, обеспечивающих проведения протестных акций". Об этом сообщают РИА "Новости".

"По данным СМИ (любопытный посыл - о каких конкретно СМИ идет речь? - Прим. ред.), в октябре 2008 года через общественные структуры в Приморском крае было распределено 16 грантов на "проведение общественно значимых акций, имеющих резонанс в СМИ". Источником данных грантов является ряд иностранных правозащитных организаций", - говорится в протокольном поручении, предложенном депутатом-единороссом Сергеем БЕЛОКОНЕВЫМ и его коллегой из фракции ЛДПР Сергей ИВАНОВ. Выделенные по этим грантам деньги использовались для организации и проведения протестных акций по всему Дальнему Востоку, говорится в документе.

Депутат от фракции КПРФ Виктор ИЛЮХИН сказал, что коммунисты уже отреагировали на это протокольное поручение, проголосовав против него. "Другого такого маразма я давно не встречал, хотя в Госдуме 16 лет", - сказал Илюхин.