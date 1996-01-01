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Студентов платных отделений переведут на бюджет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Министерство направило в российские вузы рекомендации по переводу студентов платных отделений на вакантные бюджетные места, заявил заместитель министра образования и науки Российской Федерации Владимир Миклушевский на состоявшемся 13 марта брифинге.

В рекомендациях предлагается закрепить в уставах вузов ряд правил, при этом главным условием перевода на вакантные бюджетные места выступает успеваемость студентов: учёба на хорошо, хорошо-отлично или отлично, в течение не более четырех семестров подряд. "Закреплённая в ряде уставов норма о необходимости учиться только на отлично, является явно запретительной мерой", - подчеркнул В. Миклушевский.

Также вузам рекомендуется осуществлять перевод студентов два раза в год, по итогам экзаменационных сессий. Одновременно предлагается закрепить в уставах вузов "чёткие, понятные и для студентов, и для преподавателей" правила перевода студентов, если на одно вакантное место претендует более одного студента, в этом случае при прочих равных возможностях должно учитываться участие в общественной жизни вуза. "При этом важную роль должны играть органы студенческого самоуправления, а процедуры должны быть максимально прозрачными и гласными", - отметил замминистра.

Кроме того, данными рекомендациями предусмотрено, что платные студенты, попавшие в трудную жизненную ситуацию (например, если оба родители остались без работы), должны иметь возможность перевода в первоочередном порядке при условии положительной успеваемости.

Данные рекомендации были разработаны по результатам анализа уставов вузов, в которых закреплены правила перевода студентов на вакантные бюджетные места. Как показал анализ, в одном вузе для перевода требуется учёба на отлично в течение шести семестров подряд, в 150 вузах требуется учёба в течение четырёх семестров подряд на отлично, что фактически является запретительной мерой.

В целом в настоящее время во всех российских вузах насчитывается свыше 91 тыс. вакантных бюджетных мест, при этом, по данным вузов, в ближайшее время планируется перевести около 26 тыс. платных студентов. Минобрнауки России рекомендует вузам опубликовать всю информацию о вакантных бюджетных местах и правила перевода на сайтах вузов в сети Интернет.

По материалам Межрегионального Информационно-коммуникационного центра Минобрнауки РФ в Дальневосточном ФО.

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