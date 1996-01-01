Моряк с "Дельфина"

19 марта в России отмечается День моряка-подводника. В этот день в 1906 году по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей - подводные лодки.

Этим же указом в состав российского флота были включены 10 подлодок, базирующихся на военно-морской базе Либава. Первая из миноносок - "Дельфин" - была спущена на воду в 1904 г. С 1996 г. в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ 19 марта считается официальной датой рождения подводных сил российского флота и празднуется как День моряка-подводника.

На мемориальном участке Морского кладбища, в двух шагах от дороги, возвышается стандартный памятник из черного мрамора. На нем выбиты даты жизни, фамилия, имя и отчество, фото мужчины в матросской форме и бескозырке, на которой написано слово "Дельфин" с буквой "ять" на конце. Это могила Михаила Петровича СЮТКИНА - "первого подводника России", так гласит надпись на мраморном монолите, установленном "благодарными потомками".

Первая боевая подлодка России "Дельфин", единственная в составе флота к началу Русско-японской войны, была построена на Балтийском заводе в 1903 г. Экипаж формировался под Санкт-Петербургом только из добровольцев. В подводники брали мужчин крепких здоровьем и некурящих. Командовал "Дельфином" капитан 2 ранга М.Н. БЕКЛЕМИШЕВ. Михаил Сюткин после обучения был определен старшиной минеров. В конце 1904 г. "Дельфин" вместе с подлодками "Форель", "Осетр" ("Протектор") и "Сом" ("Фультон") доставили во Владивосток по железной дороге в разобранном виде.

1 января 1905 г. по приказу командира Владивостокского порта из лодок был сформирован отдельный отряд миноносцев и зачислен во Владивостокский отряд крейсеров. Начальником отряда стал лейтенант А.В. ПЛОТТО.

Судьба "Дельфина" и его первого экипажа достойна пера романиста. Лодка многократно ломалась, тонула и даже едва не сгорела. Примечательно, что одним из виновников этого ЧП был наш герой Михаил Сюткин. Факт этот достоверный.

"4 мая 1905 г. "Дельфин" вернулся из похода, имея неисправность вертикального руля. Для проведения ремонта пришлось слить горючее из цистерн и поставить лодку проветриваться, работать внутри было невозможно из-за паров бензина. Высокая пожароопасность вынудила отдать строгий приказ: никого в лодку не пускать. Но 5 мая в 10 часов 20 минут вахтенные Сюткин и ХАМЧЕНКО разрешили знакомому матросу с крейсеров спуститься в лодку. В лодке было темно, и Хамченко, провожавший матроса, то ли зажег спичку, то ли включил рубильник, и пары бензина взорвались. Над рубкой взлетел огненный столб, а через две минуты рвануло еще раз, и лодка затонула. Матрос, пришедший на "экскурсию", погиб, а его провожатый сильно обгорел. Лодка была повторно введена в строй только 8 октября 1905 года"*.

"Дельфин" и другие русские подлодки не принимали участия в сражениях Русско-японской войны. Тем не менее, по мнению многих морских специалистов и военно-морских историков, именно подводные лодки спасли Владивосток от прямого нападения эскадры КАМИМУРЫ, а после Цусимы и от мощи флота адмирала ТОГО.

До мая 1916 г. лодка была в составе отряда подводных лодок Сибирской флотилии. Так назывались в то время морские силы России на Дальнем Востоке. 23 мая 1916 г. "Дельфин" отправили из Владивостока в Вологду по железной дороге, где перегрузили на баржу и доставили до Архангельска, откуда на буксире отправили в Александровск. В ночь на 26 апреля 1917 г. "Дельфин" был поврежден штормом: швартовы ослабли, служба неслась небрежно, ударами расшатало сальники рулей, лодка затонула. 8 августа 1917 г. Морской штаб принял решение подлодку не восстанавливать и сдать ее порту.

Что стало с экипажем "Дельфина", достоверно не известно. Скорее всего, часть команды отбыла из Владивостока на родину, а Михаил Сюткин остался в Приморье.

Жизнь его была долгой, но о судьбе Михаила Петровича практически ничего не известно. Кроме того, что он после демобилизации работал на Дальзаводе, его последняя должность - начальник заводской бани. Где он и обитал в последние годы своей жизни, так как родственников у него не было. Когда-то материалы о первом подводнике России хранились в музее Дальзавода, но во время перестройки они бесследно пропали, как и архив прославленного предприятия.

- Когда мы нашли его могилу, она была в ужасном состоянии: надгробный холм зарос травой, памятник из мраморной крошки почти рассыпался, надписи стерлись, фотографии не было, осталась только фамилия, даты едва читались. Мы вообще не были уверены, того ли Сюткина эта могила или его однофамильца, - рассказал "ЗР" Борис ШАДРИН, капитан первого ранга запаса.

Чтобы выяснить, кто покоится в заброшенной могиле, Шадрин вместе с директором музея Дальзавода перелопатили горы архивных документов, нашли фотографию подводника, которая сейчас увековечена на памятнике. В краевом ЗАГСе выяснили даты его жизни. В 2004 году, благодаря помощи военно-страховой мемориальной компании и членов Клуба ветеранов подводного флота, могила Михаила Сюткина была восстановлена. С той поры каждый год 19 марта у подножия памятника одному из первых подводников России появляются цветы - дань памяти благодарных потомков.