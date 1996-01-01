Рынок труда для выпускников

Вузы Дальневосточного федерального округа готовятся к межрегиональной научно-практической конференции, посвященной проблеме развития молодежного рынка труда на Дальнем Востоке в условиях экономического кризиса.

Встреча специалистов из Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на Амуре, Благовещенска запланирована на 25-26 марта. Организаторами выступили региональный центр мониторинга рынка труда и сопровождения карьеры выпускников ДВГУ и центр "Старт-Карьера" ВГУЭС.

По прогнозам Министерства образования, в 2009 г. на Дальнем Востоке без каких-либо перспектив трудоустройства окажется 12% вчерашних выпускников вузов. Худшие перспективы у молодых людей с дипломами по специальностям в сфере обслуживания, строительной отрасли, экономике, сельском хозяйстве.

По словам директора регионального центра сопровождения карьеры выпускников ДВГУ Галины ПОПОВОЙ, основная цель мероприятий - изучить технологии трудоустройства и занятости выпускников 2009 года, используемые в условиях экономического кризиса: "Мы должны помочь ребятам найти себя в этой жизни, а для этого нужно очень четко представлять себе текущую экономическую специфику региона. Мы так же приглашаем на эту встречу директоров компаний. Пусть даже сейчас у них нет вакансий для молодых специалистов, кризис не вечен, рано или поздно сотрудники потребуются".