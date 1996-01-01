А вы пойдете в ДНД?

На рассмотрении депутатов Государственной думы находится законопроект "Об участии граждан в охране общественного порядка", в числе его авторов - глава комитета Госдумы по безопасности Владимир ВАСИЛЬЕВ и бывший глава ГИБДД Владимир ФЕДОРОВ.

Этот документ поддержало руководство МВД РФ, предложившее реанимировать добровольные народные дружины (ДНД), а также узаконить так называемые отряды самообороны, это когда жильцы дома или подъезда объединяются для охраны собственных жилищ. Такое право также предусмотрено законопроектом "Об участии граждан в охране общественного порядка".

По словам замминистра внутренних дел, генерал-полковника милиции Николая ОВЧИННИКОВА, люди, дежурящие в рамках самодеятельного объединения "в своем подъезде, например, могут своевременно вызвать милицию, оказать сопротивление преступникам, в том числе и вооруженное, в рамках необходимой самообороны, помочь сотрудникам милиции или дружинникам задержать нарушителя".

Лично мне, вспоминая недавние ЧП в столице Приморья, хочется многое сказать генерал-полковнику Овчинникову. Жаль, что он живет в Москве, а не во Владивостоке, в пятиэтажке по пр. Красного знамени, 99. Но у нас же в России плюрализм. Пока еще. Поэтому "ЗР" попросил жителей и гостей Владивостока высказать свои соображения по поводу возрождения ДНД.

Катерина, сотрудник фирмы "Гарант-аудит":

- Я считаю, что есть люди, которым платят деньги за охрану порядка, они и должны выполнять эти функции и охранять нас. Наше поколение воспитано иначе, чем выросшее во времена существования ДНД. Мы уже не понимаем, что такое ДНД и зачем эта организация нужна. Нам это не внушали.

Галина Пантелеевна, пенсионерка:

- Я была участником этого движения! Если ДНД вернется, то дружинники должны ходить только с милиционером. Не должны люди жертвовать своей жизнью, а такие моменты бывают. Я была в дружине 20, даже 30 лет назад. Тогда на улицах было спокойнее и тише. А сейчас криминогенная обстановка обострилась, на улицах наркоманы и всякая шпана. У кого-то ножи, у кого-то кастет. Поэтому без сотрудника милиции ДНД будет тяжко. Конечно, на всех дружинников милиции не хватит. Но один милиционер не справится с группой хулиганов, а вместе с дружинниками он - сила. Мне кажется, может быть, ДНД и нужны, но все должно быть на добровольной основе. В наше время мы отгулы за дружину получали. А как это будет сейчас, не знаю.

Сергей, работник охранной структуры:

- Я думаю, что ДНД не нужны. Во-первых, каждый должен заниматься своим делом. Во-вторых, как дружинник без оружия будет противостоять на улице хулигану или преступнику? Я такого не представляю. Но если при дружине будет вооруженный сотрудник милиции, тогда это другое дело. Это уже другая сторона вопроса. Но все-таки думаю, что ДНД сегодня не нужны. Хотя у нас люди сознательно не хотят помогать друг другу. Раньше со школьной скамьи вдалбливалось в наши головы, что люди должны помогать друг другу. А сейчас такое не практикуется. Молодежь не будет вступать в ДНД, если она не хочет кому-то помогать. К проблеме быть или не быть ДНД надо подходить не сверху, через закон, а снизу, через желание каждого человека помогать ближнему.

Роман Викторович, электромеханик ДВМП:

- А зачем же мы тогда платим налог на содержание милиции? У нас сегодня сотрудников правоохранительных органов больше, чем солдат-срочников. Неужели мало? Хотя в этой идее есть свой резон. Вы почитайте газеты: что ни день, то выявляют очередного "оборотня" в милицейской форме. И все не ниже полковника. Может быть, ДНД поможет выловить всех "оборотней" в милиции? Шучу.

Дмитрий, работник службы доставки:

- Я считаю, что ничего из этой затеи положительного не будет. Дружинники будут на побегушках у патрульно-постовой службы: сходи туда, узнай то! Больше дружинники ничего сделать не смогут. Ну, перетащат они алкоголика с одного места на другое. И все! Люди будут ходить по улицам, совершенно не понимая для чего. Короче, все выльется в очередную показуху. А кто-то получит за это награду.

Ольга Юрьевна, предприниматель:

- Каждый должен заниматься своим делом! И делать это дело качественно. "Пэпээсники" не должны стоять по углам и курить, наблюдая за хулиганами или беспорядками. В соседнем подъезде колются наркоманы, а они, зная это, проходят мимо. "Пэпээсники" и участковый должны заходить в каждый подъезд, только тогда будет толк от их работы. "Гаишники" должны выполнять свои прямые обязанности, а не участвовать в облавах на участников митингов. Вспомните, когда боксера били на площади? "Гаишники" рядом стояли и видели, как нападавший на боксера махал пистолетом! Это показывали по телевизору. А они подошли только тогда, когда прозвучал выстрел.

Анастасия Николаевна, сотрудник госслужбы:

- Я не застала ДНД. Но слышала, что была такая организация. Это что, милиция собирается ее восстановить? Они хотят организовать сотрудничество народа с милицией на американский манер? Чтобы все "стучали" друг на друга? Однозначно, я такого не желаю.

Евгения ВЕРБНЯКОВА, администратор магазина NAF-NAF:

- Я считаю, что ДНД не нужна. Лучше бы они фонари на улицах отремонтировали. И тогда о ДНД все бы забыли. Я бы лично в ДНД не пошла.

Любовь, продавец парфюмерного бутика:

- Я не знаю, что такое ДНД, не застала. Но, на мой взгляд, такая организация нужна. Только я сомневаюсь, что кто-нибудь добровольно в нее пойдет. Сейчас все заняты своими делами. Есть много хороших законов против преступности, но они не выполняются. Если будет закон о ДНД, надо, чтобы дружинники были этим законом защищены. И чтобы с ними ходил вооруженный милиционер. Пошла бы я в ДНД? Наверное, нет. Сейчас каждый сам за себя, потому что люди запуганы. Милиция не хочет выполнять свои обязанности, наверное, боится куда-нибудь сунуться. До нее порой не докричишься. Со многими делами милиция вообще не хочет разбираться. У нас на Баляйке парень пытался вытащить у женщины из сумки кошелек. Моя мама это увидела и хотела открыть рот, а он вытащил нож и показал ей, что полоснет по горлу. Кругом стояли люди и всё это видели. И никто ничего не сказал.

Сергей, сотрудник автостоянки:

- ДНД необходимы! Я долгое время работал в охране и считаю, что именно ДНД поможет снизить преступность. Чтобы люди в вечернее время чувствовали себя на улице спокойно. Сейчас в стране преступность возросла, возросло хулиганство, алкоголики ходят по улицам. А дружинники смогут это безобразие предотвратить. Насколько я помню, возле дома всегда ходили люди с красными повязками на рукавах. Но раньше и такой преступности не было. Вы посмотрите, что творится на улицах! В советское время пенсию у бабушек никто не забирал. Раньше алкоголиков не было, потому что было ЛТП. Если человек пил, его сдавали в ЛТП. Раньше не было бомжей, бичей всяких. Если на улице и выпивали, то возле дома в беседке. Поэтому, мне кажется, сейчас много людей воспримут положительно возрождение ДНД.

Валентина:

- Думаю, скоро повязки ДНДэшников появятся в продаже, и тогда надо будет держаться подальше от всех этих дружин. Кое-какие несознательные граждане пойдут в дружину, и, будьте уверены, они быстро найдут общий язык с ментами, а кримоногенность только вырастет из-за увеличения рядов "кормушки"! Понятно, кто эти "дружины" инициирует...