Паратунка может стать федеральным курортом

Власти Камчатского края добиваются того, что Паратунская рекреационная зона получила статус курорта федерального значения.

Как сообщили в пресс-центре краевого правительства, чтобы курорт Паратунка был признан федеральным, правительство региона принимает необходимые действия. Получено предварительное согласие об открытии на базе НИГТЦ отделения Института курортологии для научных разработок основ бальнеолечения непосредственно на местном материале для камчатских санаторных учреждений.

С января 2009 года начата фронтальная проверка и выдача предписаний на установку очистных сооружений во всех учреждениях Паратунской зоны.