На Чукотке туристов будут катать на лайнерах и упряжках

Дума Чукотского автономного округа приняла решение о выделении дополнительных средств для разведения ездовой породы собак и разработки новых экологических маршрутов, в том числе с использованием собачьих упряжек.

Подобное направление работы связано прежде всего с тем, что в последние годы туризм в приполярных регионах стал востребованным на мировом рынке.

Этому способствует рост популярности экстремального и экологического видов туризма, а также стремление к отдыху в местах, далеких от урбанизации. Экстремальный туризм нельзя назвать для Чукотки приоритетным направлением: более перспективным для региона считается развитие круизного туризма, сообщает РИА "Новости".