На Сахалине строят жилье для бюджетников и специалистов

На Сахалине в строительство жилья по разным программам в 2009 году будет вложено порядка 4 млрд руб. Об этом заявил в среду на совещании "Итоги работы строительного комплекса области в 2008 году и задачи на 2009 год" губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН.