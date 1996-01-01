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Молчат как рыбы
В начале марта руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей КРАЙНИЙ попал на приём к председателю Правительства Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ. Разговор зашел о состоянии дел в российской рыболовной отрасли, и было сказано много нового и интересного. Однако все новое оказалось неинтересным, а все интересное - не новым. И самое главное о российской рыболовной отрасли Владимир Путин из уст главного рыбака почему-то так и не услышал.
В частности, Владимир Путин не услышал о том, что с начала года каждое четвертое транспортное судно с рыбопродукцией оформляется на экспорт с нарушением сроков, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2008 года №184 "О порядке оформления судов рыбопромыслового флота, уловов водных биологических ресурсов и продуктов их переработки и государственного контроля в морских портах в Российской Федерации" (это цитата из справки, подготовленной Департаментом береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 27 февраля 2008 года №21/2/3/214).
Владимир Путин не услышал о том, что подписанное им 24 декабря 2008 года постановление №990 "О ввозе (вывозе) на таможенную территорию Российской Федерации уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении промышленного рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, и произведенной из них рыбной и иной продукции" до сих пор не исполнено контролирующими органами. Рыбаками исполнено, рыбаки с 1 января - как и написано в Федеральном законе "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" - доставляют на таможенную территорию Российской Федерации все выловленные водные биоресурсы.
А вот Федеральная таможенная служба до сих пор не утвердила приказ, который в соответствии с пунктом четвертым вышеупомянутого постановления должна была подготовить в месячный срок - то есть 24 января. На дворе март, а приказа нет. Результат - убытки предприятий из-за невозможности воспользоваться упрощенной процедурой таможенного оформления.
Владимир Путин не услышал о том, что одобренная им в августе 2004 года на заседании президиума Госсовета во Владивостоке концепция "Рыба - на берег" реализуется с серьезными искажениями замысла. Любой желающий может в этом убедиться, заглянув в первоисточник - в доклад "О развитии и повышении конкурентоспособности рыбной промышленности России". На странице девятого доклада указано, что цель программы - "учет всей рыбы, выловленной в исключительной экономической зоне России, на берегу в обмен на УВЕДОМИТЕЛЬНУЮ форму контроля". Подчеркиваю - уведомительную. Расскажите об этом капитанам тридцати трех транспортных судов, ожидавших оформления более суток.
Владимир Путин не услышал о том, как в действительности были восприняты рыбаками управленческие решения. Федеральное агентство по рыболовству позаботилось о том, чтобы на заседаниях созданного при агентстве Общественного совета вещали, например, скороспелый президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ или аналитик Рыбного союза Тимур МИТУПОВ. Оба этих молодых человека настолько горячо поддерживают действия Федерального агентства по рыболовству, что уже давно вызывают улыбку у ветеранов отрасли. Послушайте лучше тех рыбаков, которые создавали - будь то в кабинете Минрыбхоза, будь то в капитанской рубке траулера или плавбазы - советский рыбохозяйственный комплекс. Они совсем другого мнения о происходящем и откровенно выразили его на заседании совета Всероссийской ассоциации рыбопромышленных предприятий, предпринимателей и экспортеров 19 февраля.
Владимир Путин не услышал о том, что фантастически дешевая мойва, способная накормить якобы всех россиян, ловится в объеме всего 152 тыс. тонн и явно не способна заполнить собой весь трехмиллионотонный внутренний рынок России. Никто так и не сказал премьеру, что по сравнению с декабрем 2008 года цена на рыбную продукцию в стране уже в среднем выросла на 6 %. Дивной смелостью дышит и обещание выловить в 2009 году 4 млн тонн водных биоресурсов, ведь в 2008 году вылов составил чуть больше 3,2 млн тонн. И вообще весь оптимизм, с которым руководитель Федерального агентства по рыболовству описывает состояние российской рыбной отрасли, напоминает одесский афоризм: "Все в порядке, пожар идет по плану!".
Ни полслова о падении отраслевой рентабельности в первом квартале 2009 года (мы вновь уходим на уровень пятилетней давности), об ужесточающемся "кредитном голоде", который берет за горло уже самые крупные предприятия отрасли (реальные проценты по кредитам близки к 20%), о "затыках" в торговой сети, быстро порождающих неплатежи и нашествие "кидал" (так называемые "коллекторские" агентства потирают руки при виде рынков таких размеров), о резком падении цен на внешнем рынке (цены за два месяца упали на 30-40%), о фактическом недофинансировании отраслевой науки, которой обещали взамен квот миллиарды рублей, а дело обернулось секвестром...
Обо всем этом Владимир Путин так и не услышал. А жаль...
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