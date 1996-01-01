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Владивостокские пляжи готовят к летнему сезону
12 марта в мэрии Владивостока состоялось заседание комиссии по контролю за состоянием пляжей и мест массового отдыха, где обсудили вопросы подготовки городских территорий к летнему сезону.
Совещание прошло под руководством вице-мэра Леонида КОКОВКИНА, который подчеркнул, что за каждой прибрежной зоной отдыха должен быть закреплен хозяин, который сможет обеспечивать отдыхающим безопасность на воде, отвечать за благоустройство и санитарное состояние территории.
В администрации города уже сформирован реестр мест массового отдыха Владивостока, в него включены и островные территории Попова и Русского. По поручению Игоря ПУШКАРЁВА идет процесс приемки участков пляжных зон в районе Владивостока из краевой собственности в муниципальную для того, чтобы городские власти смогли контролировать санитарное состояние пляжей и безопасность купания в их акваториях.
Участок по улице Татарской, 11 (район Второй Речки) уже оформлен в бессрочное пользование муниципалитета и передан муниципальному унитарному предприятию "Комплексное развитие земель".
В заключительной стадии оформления еще четыре участка в районе станций Седанка и Санаторная. МУП "Комплексное развитие земель" поручили организовать взаимодействие с действующими арендаторами по вопросам подготовки к новому купальному сезону. С теми арендаторами, к которым были претензии, договоры могут быть расторгнуты.
Серьезные проверки в нынешнем купальном сезоне ждут и те участки, которые сформированы и закреплены за арендаторами с правоустанавливающими документами, в этом списке пляжи бухты Шамора, станции Чайка, мысов Токаревского и Кунгасного. Разбираться будут и с арендаторами мест массового отдыха в Спортивной гавани, специалисты УМИГА уже заказали кадастровый план этой территории.
До официального открытия купального сезона в городе пройдут проверки всех мест массового отдыха и пляжных зон. Ориентировочно проверки начнутся в середине апреля, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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