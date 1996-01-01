Завучам школ урежут нагрузки

Штатное расписание и заработная плата в муниципальных образовательных учреждениях Владивостока теперь защищены от влияния финансового кризиса - глава краевого центра подписал постановление об установлении нормативов штатной численности работников школ и детских садов.

Как прокомментировал постановление заместитель главы администрации Владивостока Константин МЕЖОНОВ, курирующий сферу образования, документ защищает штатное расписание образовательных учреждений от различного рода сокращений, а также предусматривает все необходимые должностные позиции, которые должны быть в образовательном учреждении.

Кроме этого, данное постановление ставит заработную плату руководителей муниципальных детских садов в прямую зависимость от заработной платы педагогов. Теперь каждый руководитель заинтересован в том, чтобы оплата труда его подчиненных увеличивалась. По словам Константина Межонова, это нововведение уже принесло свои плоды: возросла не только оплата труда педагогов, зарплата руководителей дошкольных учреждений увеличилась в среднем на 20%. Если раньше в среднем по городу она составляла 13 900 руб., но сегодня - почти 17 000.

Уже в ближайшее время выйдет в свет еще одно постановление, касающееся сферы образования. Новый документ ограничит учительскую нагрузку завучей образовательных учреждений до 9 часов в неделю. При этом, по заверению Константина Межонова, снижения заработной платы это не повлечет.

Новое постановление будет подписано уже в ближайшее время. Однако его действие начнется только с 1 сентября 2009 г. Это сделано для того, чтобы до конца учебного года образовательный процесс шел в обычном режиме. По словам заместителя главы, сегодня городская администрация серьезно работает и над вопросом нехватки дошкольных учреждений. Сейчас в недрах администрации готовится документ, который позволит создавать детские сады семейного типа.