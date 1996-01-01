Северокорейская ракета пройдет близ Находки

Северная Корея назвала временные рамки запуска в космос своего первого спутника "Кванменсон-2" - с 4 по 8 апреля. "Газета" выяснила координаты зоны, опасной в это время для мореплавания, а также где будет набирать высоту космический объект: между Приморским краем и японским полуостровом Ога, пишет "Газета".

Все страны региона находятся в напряженном ожидании: южнокорейские и американские военные проводят совместные учения, Пхеньян не гарантирует безопасность даже гражданским самолетам, пролетающим над КНДР. В Минобороны России корреспонденту "Газеты" сообщили, что пока никаких особых директив в связи с готовящимися пусками не издано. Однако военные эксперты не исключают, что для наблюдения за этим пуском Россия использует искусственный спутник и все радиолокационные станции.

Напомним, что несколько лет назад северокорейская ракета упала в территориальных водах России вблизи Находки. "ЗР" подробно писал об этом. Однако для российских военных это оказалось полной неожиданностью - ответственный представитель оперативных служб Минобороны откровенно признался, что о запуске ракеты и о падении в наших водах он лично узнал из... Интернета, когда пришел на работу.