Нехорошая квартира

Национальный вопрос - вещь исключительно тонкая. А в периоды любых осложнений, типа всяких там кризисов, так и вообще он становится похож на тонюсенькую ниточку, на которой подвешена пудовая гиря. Одно неловкое движение, даже чисто случайное, - и привет: полетела гиря, не разбирая пути. Пойди потом ее поймай...

Нет нужды описывать то, что произошло во Владивостоке в субботу, - все видели, как падают от снайперских пуль оборзевшие бандиты, выскакивающие из взятой в клещи "нехорошей квартиры". Но я не о мужестве наших милиционеров (отлично сработано, чего уж там!) и наглости беспредельщиков. Сейчас стоит зайти на какой-нибудь форум в Интернете, чтобы увидеть, какое место во всей этой кровавой истории занимает как раз национальный вопрос, ибо не секрет, что заезжая банда состояла из выходцев с Кавказа. Нет, я не задался целью кого-то поучать, дескать, криминал не имеет национальности и все такое... Дело в другом. Прочитав сотни комментариев, прихожу к выводу, что слишком большое количество наших сограждан уже морально созрело для поиска виноватых во многих наших передрягах, так сказать, на стороне. В данном случае, на Кавказе. И можно быть уверенным, что скоро начнут вылазить на свет деятели, которые просто горят желанием погреть руки на пока еще небольших костерках межнациональных проблем.

Но и в сугубо интернациональном моем настрое есть одна закавыка. Если кто смотрел прошлонедельную дуэль у Владимира СОЛОВЬЕВА на НТВ с участием Владимира ЖИРИНОВСКОГО, тот знает, о чем речь. Лидер ЛДПР призвал отменить статью в УК, посвященную преступлениям на почве межнациональной ненависти. Аргумент Владимира Вольфовича, при всем его шутовстве, очень серьезный - по этой статье в 99% случаев к ответственности привлекаются именно русские, хотя анализ преступлений на этой почве говорит о совершенно другом соотношении. Считаю, что держать в узде национализм нужно, давая по рукам всем, кто видит в соседе не человека и гражданина, а чужака по крови. Пока так получается далеко не всегда. Кондопогу все, надеюсь, помнят...

Приведу примеры из журналистской работы. Владивостокцы помнят ссору между водителями в районе ост. "Спортивная", закончившуюся стрельбой из пистолета и смертью одного из ссорившихся. Убийца, помнится, оказался выходцем с "югов", а убитый - русским. Я намеренно не уточняю все нюансы, поскольку для нас ни то, ни другое весомым аргументом для каких-то выводов не являлось. Поэтому мы отписались банальной заметкой. Зато всполошилась прокуратура, которая заставила СМИ отчитываться, как да что они писали о событии. Нам откровенно намекнули, что национальность на тот момент подследственного лучше не упоминать. Дело имело продолжение. Поскольку стрелявший от наказания фактически ушел, журналисты начали задавать неудобные вопросы. И мы тоже. За что однажды удостоились телефонного звонка на оную тему - человек, говоривший с сильным акцентом, пообещал разобраться с нашим "слишком прытким журналистом". Мы, естественно, в милицию. Оттуда ответ: а не могли бы вы узнать на станции номер телефона, с которого звонили. Могли бы. А еще хотелось бы получить удостоверение и фуражку, чтобы заняться собственным расследованием. Короче, дальше тишина... И не только в нашем случае. Милиционеры, видя "национальную" тематику в заявлениях, становятся какими-то особенно вялыми.

Возьмем для примера только одну тему - транспортную. Некоторые знают о непростой ситуации среди водителей автобусов. Дело доходит даже до межнациональных драк. Но вот что интересно - для снятия напряженности владельцам автофирм было "рекомендовано" провести разъяснительные беседы с коллективами. Правда, поговаривают, коснулось это только компаний, в которых работают преимущественно... русские. Дескать, ребята, на вас вся надежда, вы же интернационалисты - терпите...

К чему это все? Да просто не хочется, чтобы наш город, край, регион превратились в итоге в такую вот нехорошую квартиру, какую мы увидели в субботу. В этой непростой игре нельзя играть ни грубо, ни с обманом и, что немаловажно, ни в одни ворота.

Да, сегодня в стране жизнь не ахти, а уж на Дальнем Востоке и вовсе на грани выживания. Но уж очень не хочется, чтобы мы стали смотреть друг на друга сквозь призму национализма. К чему тогда придет наш "эмигрантский" регион, в котором намешано столько наций, что порой поражаешься обилию русско-украинско-татарско... и пр. крови в каждом из нас.