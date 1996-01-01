Хабаровск утонет в цветах

Ландшафтные дизайнеры Хабаровска уже разрабатывают эскизы цветочного оформления города, а цветоводы выбрали 70 сортов цветов. Как рассказали в МУП "Питомник декоративных культур", на городские клумбы планируется высадить около 800 000 цветочной рассады. Из них мэрия заказала 300 000 цветов для клумб на бульварах и других мест массового отдыха. Цветоводы молятся, чтобы не повторилась история прошлого года, когда в конце мая резко похолодало и высаженная рассада замерзла.