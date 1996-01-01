Кардиологический центр в Хабаровске все-таки строится

Сдача в срок Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске, который фигурировал в национальном проекте "Здоровье", не вызывает сомнений, подтвердил в марте губернатор Виктор ИШАЕВ. Объект грозил превратиться в долгострой. Еще в 2005 году Хабаровский край выиграл конкурс на возведение центра высоких медицинских технологий, и на следующий год из краевого бюджета было выделено около 50 млн руб. для нулевого цикла. Но из федерального бюджета обещанные 2,3 млрд руб., включая модули из Европы, не пришли. Объект был заморожен. Сегодня работы ведутся в полном объеме, а будущие специалисты кардиологического центра уже проходят обучение в Новосибирске.

атную продукцию, в которой содержались призывы к социальной и национальной розни". По версии следствия, они поддерживали сайт, пропагандирующий фашистскую символику. Сами осужденные считают, что их наказали за иллюстрацию "очень похожего человека" в газете "Трудодни".