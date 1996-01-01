www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Город-катастрофа: в приморском Дальнегорске прошла массовая акция протеста

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Дальнегорске на центральной площади прошел митинг протеста с участием около 2,5 тыс. человек. По его итогам принята резолюция в адрес депутатов Госдумы РФ, правительства РФ и администрации Приморского края.

Половина митингующих - работники "Бора" и "Дальполиметалла". Люди доведены до отчаяния. Одни не видели зарплату с января, другие находятся в частично оплачиваемых отпусках уже больше трех месяцев. Солидарность с ними выразили представители бюджетных предприятий - медики и педагоги. Люди требовали достойного уровня жизни и не менее достойной зарплаты. Специально для участия в митинге прибыли представители "Яросвлавской ГРК", профсоюзов из Кавалерово, Приморского филиала ОАО "Русский вольфрам" из Светлогорья. Митинг продолжался более часа.

С требованиями митингующих согласились прибывшие директор департамента промышленности и транспорта Приморского края Приморского края Игорь ХРУЩЕВ и его заместитель Виктор СТАРЧЕНКО. Они заверили, что краевая администрация прилагает все силы, чтобы помочь дальнегорцам. По итогам митинга принята резолюция, которую организаторы направят в адрес депутатов Госдумы РФ, правительства РФ и администрации Приморского края. В данном документе митингующие выразили свои требования по поводу упрощенной схемы предоставления субсидий и снижения расходов на оплату ЖКХ с 22 до 10 процентов, по снижению тарифов на электрическую и тепловую энергию. После получения резолюции администрация Приморского края должна будет решить вопрос о предоставлении льготного тарифа на электроэнергию для предприятий "Бор" и "Дальполиметалл. Если же обстановка в ближайшее время на предприятиях не улучшится, то краевая администрация должна принять решение о выкупе предприятий и введении на них государственного контроля.

Между тем администрация ЗАО ГХК "Бор" уже приняла решение, что с 1 мая часть работников "Бора", занятых в дневную смену (1600 человек) будут переведены на неполную рабочую неделю (до 28 часов в неделю). Это приведет к 30-процентному снижению зарплат, которые и так небольшие. Средняя зарплата митингующих - 7-10 тысяч, в то время как по краю - почти на 50 процентов больше. Цены же на товары народного потребления в Дальнегорске выше, чем во Владивостоке - сказываются транспортные расходы.

Кроме того, в резолюции ставится вопрос и сохранении социально значимых объектов Дальнегорска - учреждений образования, культуры, медицины. Представители краевой администрации в ходе митинга отметили, что вопрос о предоставлении льгот предприятиям на оплату энерготарифов. решен. Но так как официальных документов по этому поводу не было, то это требование оставлено митингующими в резолюции.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru