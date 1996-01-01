Город-катастрофа: в приморском Дальнегорске прошла массовая акция протеста

В Дальнегорске на центральной площади прошел митинг протеста с участием около 2,5 тыс. человек. По его итогам принята резолюция в адрес депутатов Госдумы РФ, правительства РФ и администрации Приморского края.

Половина митингующих - работники "Бора" и "Дальполиметалла". Люди доведены до отчаяния. Одни не видели зарплату с января, другие находятся в частично оплачиваемых отпусках уже больше трех месяцев. Солидарность с ними выразили представители бюджетных предприятий - медики и педагоги. Люди требовали достойного уровня жизни и не менее достойной зарплаты. Специально для участия в митинге прибыли представители "Яросвлавской ГРК", профсоюзов из Кавалерово, Приморского филиала ОАО "Русский вольфрам" из Светлогорья. Митинг продолжался более часа.

С требованиями митингующих согласились прибывшие директор департамента промышленности и транспорта Приморского края Приморского края Игорь ХРУЩЕВ и его заместитель Виктор СТАРЧЕНКО. Они заверили, что краевая администрация прилагает все силы, чтобы помочь дальнегорцам. По итогам митинга принята резолюция, которую организаторы направят в адрес депутатов Госдумы РФ, правительства РФ и администрации Приморского края. В данном документе митингующие выразили свои требования по поводу упрощенной схемы предоставления субсидий и снижения расходов на оплату ЖКХ с 22 до 10 процентов, по снижению тарифов на электрическую и тепловую энергию. После получения резолюции администрация Приморского края должна будет решить вопрос о предоставлении льготного тарифа на электроэнергию для предприятий "Бор" и "Дальполиметалл. Если же обстановка в ближайшее время на предприятиях не улучшится, то краевая администрация должна принять решение о выкупе предприятий и введении на них государственного контроля.

Между тем администрация ЗАО ГХК "Бор" уже приняла решение, что с 1 мая часть работников "Бора", занятых в дневную смену (1600 человек) будут переведены на неполную рабочую неделю (до 28 часов в неделю). Это приведет к 30-процентному снижению зарплат, которые и так небольшие. Средняя зарплата митингующих - 7-10 тысяч, в то время как по краю - почти на 50 процентов больше. Цены же на товары народного потребления в Дальнегорске выше, чем во Владивостоке - сказываются транспортные расходы.

Кроме того, в резолюции ставится вопрос и сохранении социально значимых объектов Дальнегорска - учреждений образования, культуры, медицины. Представители краевой администрации в ходе митинга отметили, что вопрос о предоставлении льгот предприятиям на оплату энерготарифов. решен. Но так как официальных документов по этому поводу не было, то это требование оставлено митингующими в резолюции.