Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Город-катастрофа: в приморском Дальнегорске прошла массовая акция протеста
В Дальнегорске на центральной площади прошел митинг протеста с участием около 2,5 тыс. человек. По его итогам принята резолюция в адрес депутатов Госдумы РФ, правительства РФ и администрации Приморского края.
Половина митингующих - работники "Бора" и "Дальполиметалла". Люди доведены до отчаяния. Одни не видели зарплату с января, другие находятся в частично оплачиваемых отпусках уже больше трех месяцев. Солидарность с ними выразили представители бюджетных предприятий - медики и педагоги. Люди требовали достойного уровня жизни и не менее достойной зарплаты. Специально для участия в митинге прибыли представители "Яросвлавской ГРК", профсоюзов из Кавалерово, Приморского филиала ОАО "Русский вольфрам" из Светлогорья. Митинг продолжался более часа.
С требованиями митингующих согласились прибывшие директор департамента промышленности и транспорта Приморского края Приморского края Игорь ХРУЩЕВ и его заместитель Виктор СТАРЧЕНКО. Они заверили, что краевая администрация прилагает все силы, чтобы помочь дальнегорцам. По итогам митинга принята резолюция, которую организаторы направят в адрес депутатов Госдумы РФ, правительства РФ и администрации Приморского края. В данном документе митингующие выразили свои требования по поводу упрощенной схемы предоставления субсидий и снижения расходов на оплату ЖКХ с 22 до 10 процентов, по снижению тарифов на электрическую и тепловую энергию. После получения резолюции администрация Приморского края должна будет решить вопрос о предоставлении льготного тарифа на электроэнергию для предприятий "Бор" и "Дальполиметалл. Если же обстановка в ближайшее время на предприятиях не улучшится, то краевая администрация должна принять решение о выкупе предприятий и введении на них государственного контроля.
Между тем администрация ЗАО ГХК "Бор" уже приняла решение, что с 1 мая часть работников "Бора", занятых в дневную смену (1600 человек) будут переведены на неполную рабочую неделю (до 28 часов в неделю). Это приведет к 30-процентному снижению зарплат, которые и так небольшие. Средняя зарплата митингующих - 7-10 тысяч, в то время как по краю - почти на 50 процентов больше. Цены же на товары народного потребления в Дальнегорске выше, чем во Владивостоке - сказываются транспортные расходы.
Кроме того, в резолюции ставится вопрос и сохранении социально значимых объектов Дальнегорска - учреждений образования, культуры, медицины. Представители краевой администрации в ходе митинга отметили, что вопрос о предоставлении льгот предприятиям на оплату энерготарифов. решен. Но так как официальных документов по этому поводу не было, то это требование оставлено митингующими в резолюции.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера