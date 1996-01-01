К нам доползла африканская улитка

Эти моллюски очень неприхотливы и могут питаться чем угодно - начиная от любых пищевых отходов или продуктов вплоть до бумаги, т. е. с их питанием проблем нет. Ряд стран из-за прожорливости этих улиток были вынуждены вести с ними настоящую войну на уничтожение - это Бразилия, Малайзия, Израиль, США и др. Однако при наших морозах в естественных условиях эта улитка вымерзает и не представляет большой угрозы для природы Приморья. Уже через два месяца после рождения молодая особь большой африканской улитки достигает товарного веса - 150-600 г - и после горячей обработки может использоваться для приготовления деликатесных блюд. Живут они до 5-6 лет. В сыром виде этих улиток лучше не есть, поскольку к ним "липнет" разного рода инфекция. Например, запросто можно подцепить менингит. Плодовитость улиток такова, что за считанные месяцы можно выйти на товарное производство и закрыть потребности семьи в протеинах. Однако их надо не забывать подкармливать мелом, поскольку им требуется кальций, и серьезно ограничивать им свободу, поскольку, благодаря сильной ноге, достигающей длины до 40 см, они легко открывают холодильник и уничтожают в нем все подряд.

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