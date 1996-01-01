Славяне позаимствовали у товарищей

Идея Товарищества Инициативных Граждан России пришлась по душе приморским националистам. Союз Славян (CC) решил вначале поделить лавры акции 28 февраля на 3-й Рабочей.

Мол, это мы с ТИГРом стали организаторами. "Да нет же, - открестились инициативные граждане России, - там коммунисты были главные". Дальше - больше. Вот уже на акцию 15 марта славяне заявляют себя отдельной колонной, но с новой "креативной" символикой: на черном фоне флага обещают разместить желтого тигра.

Теперь они не просто Славяне, а "активные и инициативные Русские Патриоты". Только черно-желтый имперский цвет в редакции СС почему-то трактуется как протестный. А за модной символикой забыли сообщить, зачем и куда маршировать будут - к конфетной фабрике? Между тем у "тигров" своя проблема - с лидером определиться не могут.

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