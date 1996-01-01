"Миссис Владивосток 2009" определится в апреле

Изменена дата проведения первого открытого конкурса красоты среди женщин "Миссис Владивосток 2009". Конкурс состоится 4 апреля в 18.30.

В предпраздничный день жители города предпочли корпоративы. По многочисленным просьбам отдельных горожан и многочисленных коллективов, организаторы решились перенести конкурс на другое число. Столь длительный срок переноса обусловлен тем, что некоторые женщины запланировали отпуск, но организатором и коллективу не хотелось терять никого из участниц.

В качестве положительных моментов можно отметить, что у конкурсанток появилась дополнительная возможность для совершенствования своих достаточно сложных выступлений, ведь подготовка участниц будет продолжаться.

Тем временем ювелиры ООО "Грей" (г. Артём) закончили сложнейшую работу над созданием диадемы для первой Миссис, изготовленной по заказу генерального спонсора конкурса - Ювелирной сети "Злата".

Напомним, что по решению организаторов диадема переходит в вечное пользование победительницы конкурса. А сегодня у всех есть возможность полюбоваться ею на фотографии.

Голосование на сайтах продолжается, и у нас есть время сделать свой выбор.

До встречи 4 апреля в Феско-холле, билеты, приобретённые на 6 марта, действительны.