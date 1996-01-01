С числом "Пи" по жизни.

14 марта в мире отмечается один из самых необычных праздников - День числа "пи". Для тех, кто подзабыл, что это за фиговина такая, напомним, число "пи" - это математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. В приближении она равна 3,141592 и имеет бесконечную математическую продолжительность.

Почему День числа "пи" отмечается именно 14 марта? Да потому, что в американском формате дат (месяц/число) этот день записывается как 3, 14, что соответствует приближенному значению числа. Накануне этой даты "ЗР" поинтересовался у жителей Владивостока, знают ли они численное значение константы "пи" и пригодилось ли им число "пи" в реальной жизни, а также подобные знания, которые они получили в школе.

Дарья Иванникова, менеджер компании "Евросеть", школу окончила в 1998 году:

- Три целых... А я сейчас и не вспомню, сколько это! Три целых сорок четыре сотых. Не помню точно. Ха-ха-ха. Позор! Если бы это число в жизни использовалось, то конечно же я бы его помнила.

Раиса Васильевна, пенсионерка, 59 лет:

- Я давно окончила десятилетку, но число "пи" из школьной программы помню. Это... математическая величина, которая равняется 12? Нет 13! Или все-таки 11,5? Нет, точно 11,2! Без этой величины в жизни кое-что не решишь. Но я по жизни никогда "пи" не пользовалась. А если и пользовалась, то не знала, что эта величина так важна для меня. Возможно, число "пи" присутствовало в моей жизни, но я никогда не обращала на это внимания. В школе нам давали много формул, правил и цифр, которые потом не пригодились. Особенно лишними были всякие ленинские теории, история КПСС, обществоведение. Элементы высшей математики тоже давали в школе. Но для нас, для людей среднего класса, в школе надо давать элементарную математику. Зачем нам высшая?

Юрий, мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей, мастерская на рынке "Слобода" на Баляева:

- По-моему, "пи" - это 3,14. Число "пи" осело в памяти чисто автоматически, потому что в школе его заучивали. В школе мы много чего учили, но алгебра пригодилась больше, чем химия или геометрия. Потому что я сейчас больше считаю и измеряю. Пригодилась и физика, так как с электричеством сталкиваешься постоянно. Нет-нет да и трахнет! И после этого голова светлая-светлая. У меня по физике, кстати, было "четыре".

Людмила Николаевна, провизор:

- Это постоянное число в математике. Мы проходили его в школе, но я его не помню. Это было столько лет назад! Вообще-то, я не математик. И в жизни число "пи" мне не пригодилось.

Любовь Федоровна, провизор, окончила школу в 1984 г.:

- Число "пи" - 3, 14. Это постоянная величина, которая не изменяется, то есть, имеет постоянное значение. Я это число помню со школы, но в жизни величиной "пи" я пользовалась.

Татьяна, работник сферы обслуживания, школу окончила в 1979 году:

- Число "пи"? Это три целых четырнадцать и еще восемьсот с чем-то там. Это среднее число, которое вывел... Кто же его вывел? Фамилия у него на "Пи". Надо посмотреть в словаре. Подождите, сейчас вспомню. Пи, пи, пи... Да, вы правы! Его вывел ПИФАГОР. "Пи" - это среднее число, которым можно пользоваться, не рассчитывая по линейке. Если его умножить на... Как же сказать-то правильно? Вот какое это число! Хотя после Пифагора это число пересчитали и сказали, что он ошибся. Там не три восемьсот или девятьсот, а гораздо больше цифр, шесть или семь. Тем не менее решили это число не исправлять. В школе мы учили логарифмические таблицы, учились пользоваться логарифмической линейкой. А для чего? Если я человек творческий и занимаюсь, к примеру, музыкой, то зачем мне эти цифры? Я думаю, что они нужны инженеру, математику, шахматисту. А мне зачем в них углубляться?

Антон ПОНОМОРЕВ, врач-рефлексотерапевт:

- Число "пи" - 3, 14. Дальше не помню, так как родился не математиком. Но знаю, что "пи" - это 3,14, затем много других знаков. В последнее время открыли еще больше. Честно говоря, число "пи" мне в жизни однажды пригодилось. Когда нужно было железную ленту набить на обод колеса. И мы вычисляли ее длину, умножая радиус колеса на 3,14. Ну, плюс, минус, но все равно лишнее пришлось обрезать.

Елена СТАРОДУБОВА, администратор медицинской клиники:

- "Пи" - это 3,14. Что оно значит? Что-то там про окружность. Честно говоря, не помню, но что-то связанное с окружностью. Или радиус, или диаметр, или что-то другое, но что-то связано с геометрией. Больше не помню.

Александр СТАРОДУБОВ, студент юридического факультета ДВГУ, 3-й курс:

- Точное значение числа "пи" 3,14. Число "пи" лично мне пригодилось. У меня есть имя в Интернете, где присутствуют числа: 3, 1 и 4. В моем нике одна буква заменена на число 314, то есть, где должна стоять буква "пи", стоят цифры.

Николай, водитель:

- Число "пи"? Дайте подумать? "Пи"? Это случаем не точка "g"? Нет? Странно. Тогда я не знаю, что это такое.