Рестораны Владивостока. Меню на память

К конце 80-х, на пороге так называемых реформ по обеспечению шоковой терапии, на экраны страны выходила программа Игоря УГОЛЬНИКОВА "ОБА-НА". В одной из передач автор подготовил видеосюжет, не превзойденный до сих пор ни по масштабам массовки, ни по остроумию, ни по пронзительности авторского прогноза. Репортаж назывался "Проводы еды"...

Вдоль совершенно пустынной Тверской улице в Москве шли колонны спецгрузовиков "Хлеб", "Молоко", "Овощи-фрукты". Замыкал конвой автомобиль с запоминающимся лейблом "Яйца". Процессию сопровождала на всем пути похоронная музыка. Страна посмеялась, но вскоре поняла, что Угольников не шутил. Еда пропала вскоре и надолго.

В условиях нового кризиса, виной которому в России, естественно, стал мировой империализм и американские ястребы, наши соотечественники вспомнили старый лозунг "Экономика должна быть экономной". Экономить стали те, кому еще есть на чем экономить, - на еде и развлечениях. И если с последним фактором еще можно как-то смириться, то расставаться с едой, к которой себя уже приучили, - трудно.

Еще год назад, в канун 8 Марта, практически все рестораны, кафе и кафе-караоке были задолго до праздника предварительно заказаны для корпоративных вечеринок, семейных обедов, дружеских посиделок. И вообще. Мы гуляли.

Но костлявая рука кризиса дотянулась и до ресторанных меню. Объективно: приток клиентов сократился, они стали более внимательно изучать меню, стараются не переедать и недопивать лишнего. Картина на общепитовском рынке Владивостока складывается такая.

Вот, к примеру, известный и широко популярный ресторан "ОХОТНЫЙ ДВОР", что на улице Фадеева. Прекрасный дизайн, отменная кухня, приличный сервис. Сама любила когда-то отобедать с семьей в этом заведении. Все там было хорошо, кроме одного: порции были как для больных булемией. Если съедал полностью первое, можно было уходить. Если выбирал второе, то половину вынужден был уносить собаке, которой хватало еды на два дня, если с гарниром. Люди сюда ходили с достатком выше среднего, впрочем, особо преданные кухне ресторана посетители остались верными ему и сейчас. Но не все.

Администратор ресторана Наталья ЛАМБИНА поделилась:

- Конечно, кризис сказался и на нас. Мы всегда используем только качественное, дорогостоящее сырье, а поставщики подняли цены на 15-20%. Мы же стараемся пока сдерживать цены. Более того, сегодня для того, чтобы удержать посетителей, мы расширяем условия, при которых применяются скидки. В особых случаях, при больших заказах, мы идем навстречу нашим гостям и разрешаем им приносить с собой часть спиртных напитков. Естественно, что в новых экономических условиях мы будем работать и над тем, чтобы сделать наше меню как можно доступнее для посетителей.

Сеть ресторанов и кафе китайской кухни всегда относилась у нас к эконом-классу. Эти заведения были по карману даже студентам. Но и здесь чувствуется, что кризис - вот он. В ресторане, например, "ШАНХАЙ", где мне довелось побывать в десятых числах февраля, это очевидно сказалось на качестве еды: практически все, что было заказано, осталось на столах или перекочевало в пакетики для домашних животных. Внешне - все китайское, пробовать - не советую.

"Золотой дракон", что на улице Посьетской, имеет постоянную клиентуру - вокруг много офисов, место бойкое. Но и здесь уже с тревогой смотрят в будущий день.

Лилия ФЕДОРОВА, руководитель заведения, рассказала:

- Наше счастье, что помещение у нас в собственности, и мы не боимся роста платы за аренду. Но клиентов стало меньше. Если в прошлые годы столики на праздничные дни в честь 8 Марта были расписаны на месяц вперед, то сейчас - тишина. Это заставляет нас не сидеть сложа руки. Мы вводим скидки, пошли на такую непопулярную меру, как сокращение персонала, варьируем цены, вносим коррективы в меню, понимая возможности наших клиентов. Когда я разговариваю с коллегами из других предприятий общественного питания, мы приходим к общему выводу: да, пусть мы три-четыре месяца будем работать в ноль, но мы должны удержать посетителей. Словом, антикризисная программа сегодня должна быть в семье, на предприятии, на заводе и в парикмахерской. В нашем "Золотом драконе" паники нет, но шевелиться начали все.

В популярном, особенно среди молодежи, "СТУДИО-КОФЕ" паники тоже вроде бы нет. Гости идут по-прежнему часто, но с другими кошельками. Менеджер кафе Евгений ФЕДОРОВ заметил:

- Да, наполняемость у нас практически прежняя, но уже заметно, что люди стали минимизировать расходы. И заказывают поменьше, и стараются выбирать не самое дорогое из того, что мы предлагаем. Словом, абсолютно очевидно, что наши посетители стали контролировать свои расходы. Нормальная тенденция в условиях кризиса.

Теперь посмотрим, что происходит в сфере быстрого питания. В залах пионера этого бизнеса в Приморье - кафе MAGIC BURGER временное, по словам директора предприятия Владимира ЦАРИЕВА, затишье.

- Да, кризис первоначально сказался и на нас. Товарооборот упал с декабря процентов на 15. Но теперь мы поднимаемся. Если к нам раньше ходили, главным образом, студенты и командированные, то теперь нашими посетителями стали люди среднего класса. Ведь у нас можно поесть по приемлемым ценам - 130 рублей, что по карману и девушке-студентке, и, скажем, офисному работнику. В Москве в таком же кафе обед бы обошелся в два-три раза дороже. Более того, мы в последнее время даже приняли на работу несколько человек. Трагедии в ситуации я не вижу. Пробьемся.

Кафе "Хохлома", что возле краевой больницы, возникло на месте кафе "Зодчий", которое пустовало годами. Сейчас сменился собственник, приличная обстановка, но уже закрыта до недавнего времени действовавшая в новом заведении система раздачи по принципу самообслуживания.

Директор предприятия Альберт АБУЛХАНОВ, который является еще и владельцем кафе "Избушка", признался:

- Январь-февраль - эти месяцы нынешнего года для меня худшие за последние шесть лет. Но помещение - в собственности, и главное, что меня не задушит аренда. Мы ориентированы на средний класс и студенчество, и наш посетитель останется с нами. Мы приняли решение ввести такую форму обслуживания, как "Меню по карману", то есть наши посетители смогут выбрать еду в той пропорции, на которую у них хватает денег. Будем делать выездное обслуживание горячими обедами. Заказаны уже специальные термоконтейнеры и фарфоровая посуда. Чисто, красиво, аккуратно, еда горячая. Не одноразовые плошки, а посуда для приличных людей. У нас рядом - масса офисов, краевая больница. Без работы не останемся. К тому же мы решили сделать нашу "Хохлому" местом проведения фестивалей национальной кухни, кондитерских праздников. И уже ввели такую услугу для постоянных посетителей, как накопление бонусов - каждый десятый завтрак - бесплатно. Каждый десятый бизнес-ланч - тоже бесплатно. Кризис заставляет шевелить мозгами.

К моменту ланча в ресторане "ОСАМА-СУШИ" я была единственным посетителем. Директор предприятия Олег КИМ посетовал, что приток посетителей сократился, а доходы ресторана с наступлением кризиса сократились почти на 30%. Однако ресторатор не унывает: он разработал "антикризисное меню". Здесь традиционные японские супы, суши, роллы и т.д. Уже организовал разработку и приготовление дешевых блюд, продажу продукции эконом-класса на вынос. Его утешает то обстоятельство, что арендная плата за помещение остается прежней.

И уж совсем демократическое заведение - кафе "СЫТЫЙ ГОРЫНЫЧ", что возле Центрального рынка на улице Прапорщика Комарова. Здесь очередь. Цены - более чем божеские. По причине природной близорукости плохо вижу потребителей, подходящих к кассе, где я болтаю о кризисе с кассиром Евгенией. Девушка отвечает, что если в первый месяц года кафе ушло в минус, то теперь - все в порядке. Это видно по хвосту очереди, в котором я не заметила сначала своих знакомых. Из серии "Богатые тоже плачут". К кассе демократического кафе подошли, стесняясь, два знакомых мне человека: сын экс-мэра и зять действующего сенатора. На подносе первого было: борщ, голубцы, котлета, картофель жареный, салат и компот. За все про все - 140 рублей. У зятя сенатора - тот покрупнее - еды было рублей на 50 больше.

- Кризис, ребята?

- А то?

Ситуацию в сфере общественного питания в краевом центре Приморья прокомментировал председатель Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ:

- Я веду мониторинг обстановки в нашем бизнесе не только по Приморью, но и по стране. Ситуация приблизительно везде одинаковая. Есть люди стали меньше, вернее, тратить стали меньше, а еду и напитки предпочитают подешевле. Если до кризиса человек заказывал в ресторане две чашки кофе, то теперь обходится одной... И так далее. Произошло и перемещение посетителей по всему пласту - из дорогих ресторанов гости пошли в заведения для среднего класса, средний класс отправился в фаст-фуд, а сторонники быстрого питания - ушли на улицу есть хот-доги. Увы, наметилась тенденция к нездоровому питанию. Но, уверен, это временное явление. Предприятия общественного питания уже начали перестройку своей работы, и кризис подталкивает их к поиску привлекательных форм для гостей. Посетители же предприятий общественного питания уже не откажутся от визитов в рестораны и кафе. Это стало одним из элементов общественной культуры.

...Мне позвонила знакомая, которая работает в ДВГУ уборщицей. Так, в студенческой столовой, по ее словам, за 100 рублей можно плотно пообедать - с салатом, первым блюдом, мясным или рыбным вторым, с компотом и свежей выпечкой.