"Адмирал Пантелеев" заменит у берегов Сомали "Адмирала Виноградова"

Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Пантелеев" отравится к Африканскому Рогу, где в рамках международной миссии военных по борьбе с морским пиратством будет сопровождать караваны торговых судов, проходящих Аденский залив. Об этом РИА PrimaMedia сообщил хорошо информированный флотский источник.

"БПК "Адмирал Пантелеев" у берегов Сомали заменит другой корабль ТОФ - БПК "Адмирал Виноградов", который продолжает проводку торговых судов, защищая их от нападения пиратов. Ожидается, что в апреле БПК "Адмирал Пантелеев" покинет Владивосток и возьмет курс к берегам Африки", - уточнил источник. По его словам, экипаж БПК "Адмирал Виноградов" на пути на главную базу российского Тихоокеанского БПК "Адмирал Виноградов" посетит с дружественными визитами порты Китая и Индонезии. БПК "Адмирал Виноградов" вышел из Владивостока 9 декабря прошлого года и 11 января 2009 года сменил у берегов Сомали СКР "Неустрашимый", который с октября охранял от пиратов гражданские суда в этом регионе.