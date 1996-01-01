В Арсеньеве ипотечный кредит гасят материнским капиталом

В Арсеньеве вручено первое уведомление на погашение ипотечного кредита средствами материнского капитала. Первая арсеньевская семейная пара - Анна и Александр КАЗНАЧЕЕВЫ - теперь могут использовать средства своего материнского капитала для погашения ипотечного кредита.

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ по г. Арсеньеву Станислав ШАТОРНЫЙ вручил семье уведомление о том, что супруги могут потратить свой материнский капитал на погашение ипотечного кредита. Станислав Иванович поздравил Анну и Александра, которые пришли в Пенсионный фонд со своей шестимесячной дочкой Ксенией.

В декабре 2008 года был принят закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Согласно этому закону средства материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения, включая ипотечные кредиты. Как рассказал С. Шаторный, на сегодняшний день в УПФ по г. Арсеньеву рассматривается пять комплектов документов от семей, которые хотели бы за счет материнского капитала частичного погасить ипотеку.