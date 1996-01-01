В Германии откроют первый в мире приют для брошенных хозяевами растений

В Германии появится первый в мире пункт приема домашних растений, от которых хотят оказаться хозяева. Он будет работать по принципу "контейнеров" для детей-подкидышей (Babyklappe), существующих при больницах в крупных городах.

Первый пункт для растений будет открыт в городе Шёппинген земли Северный Рейн-Вестфалия в рамках художественного проекта.

В начале марта пункт сбора брошенных растений - "Pflanzenklappe" - переедет во Франкфурт-на-Майне, сообщает "Немецкая волна".