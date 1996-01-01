Мертвому припарки

Нечего только на кризис пенять - все началось далеко не сегодня и завтра, соответственно, не закончится. Лоббизм производителей разного рода так называемых "автомобилей отечественного производства" был даже при коммунистах.

Так прародитель идеи засеять кукурузой то ли остров Новая Земля то ли Луну Никита ХРУЩЕВ был известен и затеей пересадить чиновников всех мастей на только-только появившиеся тогда "Москвичи". Но чиновники не были бы чиновниками, если бы не нашли выхода из такого временного затруднения. В итоге "Москвич" так остался автомобилем "трудового народа".

И в 90-х годах были попытки пересадить хотя бы власть на родные шасси. Борис НЕМЦОВ, вот, будучи в фаворе, помнится, блистал в Приморье белыми штанами и неприкрытым лоббизмом родной газовской продукции.

Сегодня все для нашего автопроизводителя гораздо хуже. Машин много, желаний и откровенных автоискушений еще больше. Дураков нема. И глава Амурской области КОЖЕМЯКО не дурак, хотя и оказался единственным в стране губернатором, который распродал свой ингараж. Тут чистой воды политика, как вы понимаете.

Народ тоже давно единогласно за решения всяких там руководящих и направляющих не голосует. Так весьма заинтересованная в том, чтобы хоть что-нибудь возить "дочка" РЖД "РейлТрансАвто" сообщила, что она "так и не смогла компенсировать потерю дальневосточной грузовой базы за счёт поставок на Восток автомобилей "ВАЗ"...

Дальше больше. Идя буквально ноздря в ноздрю к краю пропасти "АвтоВАЗ" и "ГАЗ" заявили о том, что останавливают конвеейры. Вазовский цеха позже с трудом, но запустили. Тольяттинцы, однако, не успокоились. Тамошнее агентство "Ladaonline" задала интернет-читателям вопрос: "С каких моделей "АвтоВАЗу" лучше начать восстанавливать торговлю за Уралом". Ответ прозвучал как похоронка в разрушенной деревне - 86,49% респондентов ответили "вообще не надо". Комментируя сии цифры директор другого авторитетного агентства "Автостат" Сергей ЦЕЛИКОВ, лукаво не мудрствовал: регион Дальнего Востока для Волжского автозавода потерян уже достаточно давно и видимо навсегда".

Лично мне, в общем-то, все понятно. Время, чтобы делать наш "классический" автопром сколь-либо жизнеспособным безнадежно упущено. И реструктуризацией, и переобучением кадров, и запуском новых производств на базе еще советских цехов нужно было заниматься во времена Великой Нефтяной Халявы. Но те деньги, как мы знаем, шли либо на закупку новых яхт "аллигаторами", либо, как "излишки", в малопонятные резервы. Сегодня эти "излишки" стремительно утекают сквозь, так и не залатанные в период долларового изобилия, щели. Сегодня, когда бьются в конвульсиях даже гранды мирового автопрома, о спасении какого "АвтоВАЗа" может идти речь? И никакие меры по поддержке тут не помогут. Только лишняя трата столь дефицитных ныне денег, при одновременном падении доходов от таможни, связанном с введением заградительных пошлин теперь уже на все, что движется .

Вот американские депутаты на прошедшей неделе заявили, что "в новых государственных кредитах компании General Motors нет смысла". Почему? До очень просто: "выделение дополнительных средств автопроизводителю не будет иметь положительного результата, если руководство компании не предоставит подробный план эффективной реструктуризации". А кто-нибудь задавал такой вопроса разным российским "АвтоТАЗам"? То то же.

Увы, даже мистика не на нашей стороне. Недавно читаю в "Комсомолке" интервью с победителей популярной программы "Битва экстрасенсов" Александром ЛИТВИНЫМ. "Есть ли будущее у приморского автопрома?", спрашивают "экстрасекса". "Я не вижу в ближайшем будущем позитивной динамики в развитии автопрома Приморья. Только застой и разрушение, как бы грустно мне ни было это говорить", - отвечает всевидящий товарищ. Что за мистический бред, скажут некоторые. А чем то, что сегодня делается на российском авторынке отличается от этого бреда?