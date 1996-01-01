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Взрыв бытового газа в Приморье. Есть жертвы
По последним данным, на месте взрыва бытового газа в селе Воздвиженка из под завалов извлечено восемь человек. Семеро скончались .
Как сообщила пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, около 18:00 мск (01:00 5 марта по местному времени) в селе Воздвиженка Уссурийского района Приморского края в одной из квартир двухэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, всего в этом доме были прописаны 36 человек.
По предварительной информации, взрывом повреждены шесть квартир. На месте происшествия находятся оперативная группа Главного управления МЧС РФ по Приморскому краю, руководство региона и представители ЖКХ. Также в разборе завалов участвуют два поисково-спасательных отряда, используются два подъемных крана. "Ликвидация завалов будет продолжаться до тех пор, пока спасатели не убедятся, что под обломками больше никого нет", - уточнили в ДВРЦ МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, что в прошлом году в Приморье в селе Яковлевка при взрыве бытового газа был разрушен двухэтажный дом. Фактически, если анализировать ситуацию по стране, то подобные происшествия происходят примерно раз в неделю. Увы, газ является чрезвычайно опасным "помощником" в хозяйстве. Особенно опасно его использование именно в многоквартирных домах - газовые баллоны рвутся в квартирах немощных стариков, асоциальных элементов, наркоманов, психически больных людей. С помощью газа сводят счеты с жизнью. Другой проблемой является износ газового хозяйства на отдельных территориях, кражи вентилей, халатность ответственных служб. И так далее. Так что владельцам газовых печек, водонагревателей, а также жильцам домов, подключенным к газу хочется еще раз напомнить о внимательности, бдительности, осторожности и, конечно же, большой ответственности.
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