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Женское лицо Приморья
Среднестатистической приморской женщине 40 лет, она образованна, живет в городе, самостоятельно ведет домашнее хозяйство и работает, причем каждая пятая является главным кормильцем семьи. Что еще рассказывают цифры Приморскстата о прекрасной половине края?
Итак, 1040,3 тыс. человек - или 52% населения Приморья - составляют женщины, из которых около 80% живут в городской местности и чуть более 20% - в сельской. При этом 58,5% представительниц прекрасного пола находятся в трудоспособном возрасте, 14,5% приходится на девочек до 15 лет, а 27% - на пенсионерок.
Продолжительность жизни
Средний возраст жительницы края - 40 лет, она почти на пять лет старше среднестатистического приморца и на год моложе среднестатистической россиянки. Тенденция к росту диспропорции полов сохраняется, на 1000 приморских мужчин приходится в среднем 1089 женщин (1116 - в городе и 1009 - в селе), и это несмотря на то, что на каждые 100 девочек в крае рождается 105-106 мальчиков. С возрастом из-за повышенной смертности мужчин соотношение полов меняется, в итоге женщин старше 65 лет в крае в два раза больше, чем мужчин.
Средняя продолжительность жизни наших землячек - 71,4 года (по России - 73,9), причем разница между городскими и сельскими жительницами составляет три года, а между женщинами и мужчинами - двенадцать лет. В 2008 году на свет появилось 22,6 тыс. новорожденных приморцев (средний возраст мамы - 27 лет).
Где работают и чем живут
Уровень профессиональной активности приморских женщин остается по-прежнему высоким: более половины работающих в краевых организациях - представительницы слабого пола. В здравоохранении их число составляет около 85%, в образовании - 80%, в государственном управлении, торговле и банковской сфере - 70%. Причем в каждой пятой приморской семье заработок женщины является главным источником дохода. Наиболее активна в профессиональном плане возрастная группа 30-49 лет. Но маленький размер пенсий вынуждает продолжать трудовую деятельность и 29% пенсионерок (96,7 тыс. человек).
В то же время на рынке труда женщины в сравнении с мужчинами занимают более неустойчивое положение, составляя 57% обратившихся в 2008 г. в службы занятости края. Еще выше доля женщин среди зарегистрированных безработных - 63%: на свободные рабочие места работодатели предпочитают принимать мужчин, а сокращение персонала предприятий и организаций часто осуществляется за счет увольнения женщин, особенно предпенсионного возраста и имеющих маленьких детей. И все-таки слабый пол не сдается: стремясь повысить уровень материального благосостояния семьи, его представительницы не боятся менять профессию: 3,6 тыс. приморских женщин окончили в 2008 г. профессиональную переподготовку и обучение. Понимая важность высшего образования, они стремятся к нему активнее мужчин: в 2008/2009 учебном году среди студентов вузов их число составило 57,4%.
Впрочем, есть и грустные моменты. С тяжким грузом социальных проблем и жестким, убыстряющимся ритмом жизни справляется не каждая краевая жительница: более 7000 сегодня страдают хроническим алкоголизмом, 1400 - наркоманией, а из общего числа приморцев, совершивших в 2008 году преступления, 15% имеют женское лицо.
И все же поводов гордиться прекрасными жительницами края у нас куда больше. С праздником, милые женщины!
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