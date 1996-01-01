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Начинаются акции "ипотечного неповиновения"
Крупная общественная организация США ACORN начала широкомасштабную кампанию гражданского неповиновения Home Defenders ("Защитники домов"), направленную на поддержку семей, которые отказываются покидать свое жилье, отчуждаемое банками за долги по ипотеке.
Акция стартовала на минувшей неделе в Бруклине, Нью-Йорке, и в ближайшие недели будет проведена еще в 22 городах США. Ее участники рассчитывают на то, что с помощью автоматических телефонных прозвонов, общения по Интернету и текстовых сообщений им удастся объединить людей, которым грозит выселение из дома, с волонтерами, готовыми защитить эти семьи от приехавших с уведомлением о выселении полицейских.
В настоящее время количество участников кампании Home Defenders достигает 500 человек. Ее организаторы уверены, что это число увеличится до десятков тысяч в течение нескольких недель, пишет газета International Herald Tribune.
В этой связи можно упомянуть, что 9 февраля житель пригорода Лос-Анджелеса написал на крыше своего дома: "Я хочу быть услышанным", а затем забаррикадировался внутри. Полицейские смогли вручить ему уведомление о выселении только через несколько часов напряженных переговоров. В минувшем октябре жительница Сан-Диего приковала себя к перилам входного крыльца своего дома после того, как банк отказался пересматривать условия ее ипотечного займа. Женщине удалось сохранить свой дом, однако впоследствии она получила второе уведомление о выселении.
Кроме того, в прошлом году в Бостоне соседи и активисты образовали живую цепь перед восемью зданиями, которые должны были перейти в собственность банков за просрочки по ипотечным платежам, чтобы помешать выселению на улицу жителей этих домов, сообщает Prian.Ru.
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