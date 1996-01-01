Основные аэропорты Дальнего Востока нуждаются в модернизации

Министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН считает, что крупные узловые аэропорты Дальнего Востока должны быть доведены до второй категории ИКАО.

"Мы не можем допустить, чтобы пассажиры летели 10 часов, потом 2-3 часа кружили и улетали на запасные аэродромы", - заявил министр на коллегии Федеральной аэронавигационной службы. Как сообщает "Интерфакс", Левитин также отметил, что недавно посетил аэропорты Дальнего Востока. "Общее впечатление тяжелое, аэродромы не способны работать в сложных метеусловиях, которые существуют в регионе", - добавил он.